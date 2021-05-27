.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس إيرباص: قطاع الطيران بدأ التعافي.. وسنزيد إنتاج طائرات A320

كورونا والسفر - تعبيرية
مسافرة في أحد المطارات
طيران

رئيس إيرباص: قطاع الطيران بدأ التعافي.. وسنزيد إنتاج طائرات A320

توقعات بزيادة إنتاج طائرات A350 إلى 6 طائرات في خريف 2022

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت شركة إيرباص الثقة في تعافي صناعة الطيران من الوباء وتخطط لتعزيز إنتاج الطائرات ذات الممر الواحد الشهيرة.

وتؤكد مجموعة الطيران الأوروبية خططاً لزيادة إنتاج طائرات عائلة A320 إلى 45 طائرة شهرياً في الربع الرابع، كما تجهز الموردين للارتقاء إلى 64 طائرة كهدف شهري بحلول الربع الثاني من عام 2023.

كما جاء في بيان أنها تستهدف تحقيق معدل مرتفع يبلغ 70 بحلول بداية عام 2024 و75 بحلول عام 2025، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تونس تحاول إنقاذ موسمها عبر جذب سياح روس لا يخشون الجائحة سياحة وسفر سياحة تونس تحاول إنقاذ موسمها عبر جذب سياح روس لا يخشون الجائحة

وتتوقع الشركة زيادة الإنتاج الشهري لطائرات A350 الأكبر من خمس طائرات إلى 6 طائرات بحلول خريف عام 2022.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، جولياوم فولي: "بدأ قطاع الطيران في التعافي من أزمة كوفيد-19".

وأَضاف أن الرسالة الموجهة إلى الموردين "توفر الرؤية في جميع أنحاء النظام البيئي الصناعي لضمان الوظائف المطلوبة والاستعداد لظروف السوق".

يأتي ذلك، فيما خفضت شركة إيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ إنتاج الطائرات أحادية وثنائية الممر خلال فترة الثلث إلى النصف من العام الماضي عندما انتشر الوباء لأول مرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد