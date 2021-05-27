مصر تستهدف 9 مليارات دولار إيرادات سياحية مع بدء الانتعاش

قال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، إن مصر تستهدف إيرادات سياحية بما يتراوح بين 6 و9 مليارات دولار في عام 2021 حيث أدى تدفق السياح من أوروبا الشرقية والخليج إلى إحياء قطاع رئيسي تضرر بشدة من الوباء.

وأضاف العناني، على هامش مؤتمر السياحة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، أنه مع ارتفاع أعداد الزوار إلى حوالي 500 ألف زائر شهرياً، تأمل مصر في استقبال أكثر من 6 ملايين سائح هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، فيما قال العناني في يناير لقناة العربية التلفزيونية إن إيرادات السياحة تراجعت إلى نحو 4 مليارات دولار في 2020 من 13 مليار دولار في العام السابق.

ويتوقع العناني تأخر افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة هذا العام، إلى العام المقبل.

وأشار إلى أن أكثر من 60% من الوافدين الحاليين هم من أوروبا الشرقية أو الاتحاد السوفيتي السابق؛ 20% من دول الخليج. كما أكد أنه سيتم تطعيم جميع العاملين في السياحة لضمان سلامتهم.