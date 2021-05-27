مع تزايد الاهتمام بها.. ما هي السياحة المستدامة؟

يرى العديد من خبراء السياحة أن الأثر الأكبر لجائحة كورونا على القطاع هو تسليط الضوء على أهمية الاستدامة، ووسط التوقعات بأن يصل عدد السائحين إلى 1.8 مليار سائح في العام 2030، فمن المتوقع أن تكون الاستدامة مطلبا رئيسيا من كل اللاعبين في قطاع السياحة.

برز في الأعوامِ الأخيرة خاصة بعد الشلل الذي أصاب قطاعَ السفر الدولي نتيجةً لجائحةِ كورونا، مصطلحُ السياحة المستدامَة ليشكلَ الاهتمامَ المتزايدَ بنوعيةِ السياحة خاصة في قطاع هام وحيوي يؤثر بشكل كبير على البيئة حول العالم.

مادة اعلانية

فالسياحةُ المستدامة هي التي تهتم بالمحافظةِ على البيئةِ المحيطة بالإضافة إلى دعم المجتمعاتِ المحلية ومصادرِ دخلها، ولكي نَعِيَ أهميةَ السياحة المستدامة يجب التوقفُ عند حقائقِ السفر حول العالم.

ففي عام 1950 وصل عدد السُياح حولَ العام إلى 25 مليونَ سائح.

وارتفعت هذه الأرقامُ لتصل إلى 280 مليونا بعدها بثلاثينَ عاما وقفزت في العام 1995 إلى 530 مليونَ سائح.

ووصلت في العامِ 2017 إلى 1.320 مليار سائح مع توقعات بوصولها إلى 1.8 مليار سائح في عشرين ثلاثين.

تعكس هذه الأرقامُ أهميةَ قطاع ِالسياحة حول العالم، حيث يمثلُ 10% من الناتجِ القومي الإجمالي العالمي، كما يمثلُ هذا القطاعُ 11% من القُوى العاملة حول العالم.

وتمثل الانبعاثاتُ الكربونية الناجمة ُعن التنقل في قطاعِ السياحة أحدَ أكبر مصادرِ التلوث، حيث يمثل التنقلُ 72% من هذه الانبعاثات في هذا القطاع، يليه قطاعُ الفندقة بـ24% وتأتي الأنشطة المحلية أخيرا بـ4%.

ولذلك جاء مفهوم السياحة المستدامة لكي يقدم حلولا لوقفِ هدرِ الموارد وخفضِ الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى الحفاظِ على البيئة ودعمِ المجتمعات المحلية.

ولخفضِ الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع تعملُ شركاتُ الطيران حول العالم منذ أعوام لخفضِ الانبعاثاتِ الناجمة عن حرق الوَقود الاحفوري في محركاتِ طائراتِها، بالإضافة إلى رفعِ كفاءةِ الوَقود 2.3% سنويا منذ أحدَ عشَر عاما.

وفي وقت يمثلُ حجزُ تذاكرِ السفر والإقامةِ الفندقية الشاغل الأهم لكل سائح لا يجب إهمالُ الثمن الأكبر الذي ستدفعُه البيئة والمجتمعاتُ المحلية على مدار الأعوام المقبلة.