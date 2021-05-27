جيف بيزوس يختار هذا الموعد للتنحي عن منصب رئيس أمازون!

اختار مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس موعداً للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي.

وقال بيزوس، الذي طور موقع أمازون من متجر لبيع الكتب على الإنترنت إلى شركة تسوق عبر الإنترنت، يوم الأربعاء إن المدير التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي في 5 يوليو.

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وكشف بيزوس عن الخطة خلال اجتماع للمساهمين في أمازون، يوم الأربعاء، حيث قال: "لقد اخترنا هذا التاريخ لأنه مؤثر بالنسبة لي". وأوضح أنه قبل 27 عاماً بالضبط في ذلك التاريخ من عام 1994 تم تأسيس أمازون.

أعلنت شركة Amazon.com ومقرها سياتل أن بيزوس سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في شهر فبراير، لكنها لم تذكر تاريخاً محدداً.

ويدير جاسي، الذي سيحل محله، حالياً أعمال الحوسبة السحابية للشركة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويأتي إعلان بيزوس البالغ من العمر 57 عاماً، بعدما انزلق للمرتبة الثانية بين أثرياء العالم مع صافي ثروة شخصية تبلغ 167 مليار دولار. حيث سيركز على المنتجات والمبادرات الجديدة. كما يخطط للتركيز على مشاريعه الأخرى، مثل شركته للفضاء بلو أوريغين، وصحيفة واشنطن بوست.

على الجانب الآخر، أعلنت أمازون يوم الأربعاء أنها ستشتري استوديو هوليوود MGM مقابل 8.45 مليار دولار على أمل ملء خدمة بث الفيديو بمزيد من العروض والأفلام لمشاهدتها.