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9 شركات مصنعة للقاحات كورونا تجني 190 مليار دولار 2021

لقاح كورونا

9 شركات مصنعة للقاحات كورونا تجني 190 مليار دولار 2021

الصين تستحوذ على ما لا يقل عن ربع الإيرادات المتوقعة عالمياً بنحو 840 مليار دولار

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سها حمدان - العربية

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شركات تصنيع الأدوية كانت من بين الشركات التي استفادت من أزمة كورونا وبرامج التلقيح حول العالم، إذ كشفت دراسة أخيرة أجرتها شركةAirfinity أن 9 شركات مصنعة للقاحات كورونا أبرزها "فايزر" و"موديرنا" و"ساينوفارم" ستحقق هذا العام من مبيعات اللقاحات 190 مليار دولار.

وسيعتمد ذلك على أسعار اللقاحات وما إذا كانت الشركات ستحقق بالفعل أهدافها في الإنتاج والتسليم.

وتعتبر الصين من أكثر الدول المصدرة للقاحات حول العالم ومن المتوقع أن تستحوذ على ما لا يقل عن ربع الإيرادات المتوقعة عالميا من مبيعات اللقاحات أي نحو 840 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن استثمار 50 مليار دولار قد يساعد في تحصين 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية هذا العام و 60% أو أكثر بحلول النصف الأول من عام 2022.

ولكن شركة الأبحاث Airfinity توقعت أن يكون الإنتاج الفعلي للقاحات هذا العام أقل بنسبة 42% من المستويات المتوقعة من قبل الشركات التي قد تواجه صعوبات في الإنتاج، أي أن الإيرادات ستسجل 97 مليار دولار.

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