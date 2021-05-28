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شابة أميركية تصبح أول مليونيرة بفضل "جرعتي لقاح"

جرعة من لقاح كورونا
جرعة من لقاح كورونا
لقاح كورونا

شابة أميركية تصبح أول مليونيرة بفضل "جرعتي لقاح"

يانصيب أطلقته العديد من الولايات الأميركية لتحفيز الناس على التطعيم

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دبي - العربية.نت

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فازت أبيغيل بوغينسكي ذات 22 ربيعاً، والمقيمة في سيلفرتون بولاية أوهايو، بجائزة قيمتها مليون دولار، ضمن يانصيب اللقاح أو Vax-a-Million، الذي أطلقته العديد من الولايات الأميركية كوسيلة لمحاولة تحفيز الأشخاص المترددين بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا ورفع نسبهم.

دخل حوالي 2.75 مليون شخص القرعة، لكن اثنين فقط فازا بأول جائزة Vax-a-Million في ولاية أوهايو. وإلى جانب أبيغيل، ظفر جوزيف كوستيلو، 14 عامًا، من إنجلوود في أوهايو، بمنحة دراسية كاملة، بحسب ما نشرته صحيفة USA Today.

أما ولاية كاليفورنيا فذهبت أبعد من ذلك في إطار تقديم الجوائز النقدية للأفراد الذين تم تلقيحهم، على أمل أن يحفز الأمر معدل التطعيم في الولاية.

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وأعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم أمس الخميس، أن الولاية تقدم أكبر جائزة لقاح في البلاد بقيمة 116.5 مليون دولار، لتحفيز تلقيح ملايين آخرين من الناس قبل إعادة فتح الولاية الشهر المقبل.

وقال نيوسوم: "هذا كله في محاولة للتحفيز وبناء الزخم".

سيحصل عشرة مقيمين في الولاية تم تطعيمهم بعمر 12 عامًا فما فوق، على فرصة الفوز بمبلغ 1.5 مليون دولار لكل منهم، فيما سيفوز 30 آخرون بمبلغ 50000 دولار لكل منهم في 4 يونيو و11 يونيو بعد أن تلقوا بالفعل كامل جرعات اللقاح.

كما تقدم الولاية 50 دولارًا من مشتريات البقالة أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا، إلى مليوني كاليفورني يبدأون التطعيم ويستكملونه.

وقد حصل 1.9 مليون شخص من سكان الولاية على اللقاح في الأسبوع الماضي، لكن انخفض عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الجرعة الأولى، وفقًا لـ Sacramento Bee. وتلقى أكثر من 22 مليونًا من سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليونًا جرعة واحدة على الأقل، وفقًا لبيانات موقع California COVID.

أضاف الدكتور توماس جيه أراغون، مدير وزارة الصحة العامة بالولاية، في بيان: "لم يكن بعض سكان كاليفورنيا مستعدين للحصول على لقاح كوفيد-19 في اليوم الأول، ولا بأس بذلك.. تم تصميم هذا البرنامج لتشجيع أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي للحصول على التطعيم والمساعدة في الحفاظ على سلامة ولاية كاليفورنيا".

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