بوابة البحر الأحمر للعربية: نسعى للوصول لـ9 ملايين حاوية بـ2030

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة الأحمر، حمدي بن علي ناضرة، في مقابلة مع "العربية"، إن بوابة البحر الأحمر تعتبر أكبر شركة وطنية في مجال محطات الحاويات في المملكة.

ونوه بأن حجم الشركة قد نما بنسبة 230% خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 1.3 مليون حاوية إلى 3 ملايين حاوية الآن، وتستهدف على المدى القصير أن تصل إلى 5.2 مليون حاوية.

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وتعتزم شركة محطة بوابة البحر الأحمر التوسع إقليميا، من خلال إدارة موانئ جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وردا على سؤال، قال إن تمويل توسع "بوابة البحر الأحمر" سيكون عبر القروض والتمويل الذاتي.

وتخطط الشركة للاستحواذ على حصص في 3 موانئ عالمية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تصل إلى مليار ونصف المليار دولار.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الشركة في مرحلة متقدمة في المفاوضات في بنغلادش وموقع آخر لم يفصح عنه، وأيضا مناقشة مشاريع داخل المملكة وفي ساحل البحر الأحمر.

كما تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 1.7 مليار دولار لتطوير مينائها الأساسي في جدة، وهذا سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لـ9 ملايين حاوية في 2030 بما يتوافق مع مخططات رؤية 2030.

وكان صندوق الاستثمارات العامة و Cosco قد وقعتا اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 20% لكل منهما في "محطة بوابة البحر الأحمر" في يناير الماضي، في صفقة قيمت الشركة بـ3.3 مليار ريال.