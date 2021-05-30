صفقة ضخمة في لندن.. شركة كندية تشتري عقارين بـ 1.2 مليار دولار

تعتزم شركة الاستثمارات الخاصة الكندية، بوكفيلد لإدارة الأصول "Brookfield Asset Management"، شراء مبنيين عقاريين في لندن والمناطق المحيطة بها في صفقة ضخمة تقدر بـ 1.2 مليار دولار، وفقا لصحيفة التايمز.

ومن المتوقع أن تضم الصفقة مبنى Plantation Place المكون من 18 طابقا والذي يضم مكاتب شركة Accenture UK Ltd، و شركة Aspen Insurance UK Ltd، الذي سيباع مقابل 635 مليون جنيه استرليني (901 مليون دولار)، كما تضم الصفقة مبنى ميلتون جيت، وهو مكتب إداري بواجهة زجاجية، مقابل 215 مليون جنيه استرليني.

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ولا تزال إرشادات العمل من المنزل، التي أقرتها المملكة المتحدة سارية، ما أدى إلى تراجع الإقبال على عقارات وسط لندن عن مستويات ما قبل الوباء.

وأدى هذا الأمر إلى انخفاض الاستثمار في مكاتب لندن بنسبة 53% في الأشهر الأربعة الأولى من 2021، وفقا لما نقلته الصحيفة عن عن شركة سافيلز العقارية.

وعلى النقيض تأتي العقارات السكنية، التي ارتفعت أسعارها بأسرع وتيرة لها في سبعة أشهر في أبريل، مدعومة بتمديد التخفيض الضريبي على مشتريات العقارات وتوقعات اقتصادية أكثر إشراقاً، وارتفعت القيم بنسبة 1.4% عن شهر مارس، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر من العام الماضي، حيث قاد الأسعار للصعود بنسبة 8.2% على أساس سنوي إلى مستوى 363 ألف دولار، وهو أكبر مكسب سنوي في أخر خمس سنوات.

وتتجه سوق العقارات البريطانية نحو طفرة جديدة، حيث بدأت أسعار المنازل في الارتفاع الشهر الماضي، وجاءت الزيادة في أسعار المنازل في المملكة المتحدة كرد فعل لقرار وزير المالية بتمديد التخفيض الضريبي على العقارات المشتراة.

وتم تنفيذ الإعفاء الضريبي العام الماضي، استجابة لتأثير فيروس كورونا. والآن بعد أن قرر وزير المالية، ريشي سوناك، تمديد تخفيض ضريبة شراء العقارات، بدأت سوق الإسكان تواجه بعضاً من الضخ الهائل.