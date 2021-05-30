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لن تصدق.. مواطنو هذه الدولة ينفقون يومياً أكثر من مليار دولار على البنزين

محطة وقود
محطة وقود
اقتصاد أميركا

لن تصدق.. مواطنو هذه الدولة ينفقون يومياً أكثر من مليار دولار على البنزين

أسعار البنزين في أميركا ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2014

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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من المتوقع أن ينفق الأميركيون ما يقرب من 4.7 مليار دولار على البنزين خلال الفترة من يوم الجمعة حتى الاثنين في عطلة "يوم الذكرى"، وفقاً لـ GasBuddy، وهو تطبيق وموقع إلكتروني يركز على إيجاد أسعار الوقود في الوقت الفعلي.

من جانبه، قال رئيس تحليل النفط في غازبودي، باتريك دي هان، إن معدل الاستهلاك اليومي يبلغ نحو 1.18 مليار دولار من البنزين يومياً.

وتتوقع GasBuddy أن يكون متوسط سعر البنزين في أميركيا عند 2.98 دولاراً للغالون (0.787 دولار/ لتر)، خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى، وهو أعلى سعر مسجل لعطلة نهاية الأسبوع في مايو منذ عام 2014 عندما بلغ الغاز 3.66 دولار للغالون، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال دي هان: "ارتفعت الأسعار منذ شهور بسبب الارتفاع المستمر في الطلب على البنزين مع إعادة فتح عدد لا يحصى من الوجهات قبل موسم القيادة الصيفي". وأضاف "إن إغلاق خط أنابيب كولونيال سلط الضوء فقط على مدى اعتماد المستهلكين على البنزين منذ انتشار الوباء".

وتوقع أن تبدأ أسعار البنزين في الانخفاض بعد يوم الذكرى، لكنه حذر من حدوث انتعاش وقد ترتفع مرة أخرى في منتصف الصيف.

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