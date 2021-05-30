معركة بيتكوين.. صراع الثيران والدببة في عقل إيلون ماسك فمن ينتصر؟

تتنافس كل من مديرة الأصول، كاثي وود ومستثمري ESG ومحافظي البنوك المركزية، على مساحة في ذهن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، حيث يمثلون جميعاً طرفي الصراع بين المؤمنين بالعملة المشفرة والمنكرين لها كأصل أو مناهضين لوجودها.

وتعد وود، أحد أكبر المؤمنين بـ"بيتكوين"، حيث أبدت تفاؤلا كبيرا بمستقبل العملة المشفرة، وحددت هدفاً لها عند 500 ألف دولار، كما تعد بورصة العملات المشفرة كوينباس Coinbase واحدة من بين أفضل 10 ممتلكات في صندوقها المتداول في البورصة ARK Innovation، وفقاً لما ذكره موقع "Barrons"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتمثل وود، جانب الثور في ذهن ماسك، والذي يضع آمالا كبيرة على العملات المشفرة، حيث تمتلك شركة تسلا ما يقرب من 1.5 مليار دولار من بيتكوين.

على الجانب الآخر يشعر مستثمرو ESG، المستثمرون الذين يضعون مبادئ الاستدامة والبيئة ضمن قراراتهم الاستثمارية، بالقلق من أن بيتكوين تغذي الاحتباس الحراري. حيث يستخدم الكثير من الكهرباء في عملية "تعدين" بيتكوين، والتي تأتي من حرق الفحم والغاز الطبيعي. وتمثل هذه الفئة جانب الدب في عقل ماسك والذي أشار مؤخراً إلى المخاوف المناخية، ودفعه ذلك للتوقف عن قبول بيتكوين كعملة لشراء سيارات تسلا في مايو، بعد اعتمادها في مارس.

ورغم هذا التضارب في ذهن ماسك، لا تزال وود، ترى ماسك من بين الثيران، وقالت لـ CoinDesk: "ربما تلقى إيلون بعض المكالمات من المؤسسات"، مشيرة إلى أن بلاك روك هي مساهم كبير في تسلا، كما أنها رئيسها التنفيذي لاري فينك، ومستثمري تسلا الأوروبيين يدركون قضايا المناخ.

وتعتقد وود أن الطلب على الكهرباء من التعدين على العملات المشفرة يمكن أن يوفر لشركات إنتاج الكهرباء الأموال اللازمة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وأن القضايا البيئية سوف تتلاشى مع تحول الشبكة من الوقود التقليدي إلى الطاقة المتجددة.

وبين وود ومستثمري ESG، ترى البنوك المركزية بيتكوين متقلبة للغاية ولا يمكن استخدامها بالنسبة إلى المصرفيين المركزيين، يعتقد الكثيرون أن بيتكوين متقلبة للغاية بحيث لا يمكن استخدامها على مستوى العالم.

فعلى الرغم من تداول بيتكوين بالقرب من مستوى 35000 دولار يوم الجمعة الماضي، وهو نفس المستوى الذي تم التداول عنده قبل أسبوع، إلا أنه خلال الأسبوع الماضي هبطت بيتكوين إلى 31000 دولار وعادت للارتفاع عند 42000 دولار، وهو تذبذب في حدود 30% من قيمة الأصل المشفر.