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بشاشة خارقة من "سامسونغ".. أبل تطلق جهاز "أيفون 13" في هذا الموعد!

شاشات أيفون
شاشات أيفون
أبل

بشاشة خارقة من "سامسونغ".. أبل تطلق جهاز "أيفون 13" في هذا الموعد!

مصادر: هاتف أيفون 13 سيأتي بشاشات من سامسونغ للفئتين الأعلى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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من المقرر أن تعود شركة أبل لموعدها المعتاد في الإعلان عن هواتفها الجديدة، حيث قالت مصادر لصحيفة TheElec، إن شركتي "سامسونغ ديسبلاي" Samsung Display، و إل جي LG Display، بدءا في إنتاج شاشات الهاتف الجديد بناء على أوامر من "أبل"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتأتي خطوة الشركتين في وقت أبكر بنحو شهر من العام الماضي، والذي شهد إطلاق هاتف أيفون 12.

وقال المصادر إن شركة أبل تحاول على الأرجح تجنب نفس الموقف بالنسبة لجهاز أيفون 13 الجديد iPhone 13 من خلال تأمين مكونات مثل شاشات الـ OLED في وقت مبكر، لتفادي تعرضها لمشاكل الإمدادات التي سببتها جائحة كوفيد-19 العام الماضي.

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وتخطط Samsung Display لتصنيع 80 مليون وحدة من شاشات OLED لجهاز أيفون الجديد، فيما ستقوم LG Display بصنع 30 مليون وحدة.

وتعد سامسونغ هي المورد الوحيد للوحات OLED ذات الترانزستور ذي الأغشية الرقيقة (LTPO) ذات درجة الحرارة المنخفضة من أكسيد البلورات (LTPO)، والتي تدعم معدل التحديث البالغ 120 هرتز. حيث تخطط أبل لاستخدام شاشات LTOP TFT OLED لطرازيها الأعلى تكلفة.

كما ستوفر LG Display شاشات تي إف تي أو ليد TFT OLED من السيليكون متعدد الكريستالات منخفض الحرارة (LTPS) لطرازين من الطبقة الدنيا.

وتتوقع سامسونغ إنتاج 120 مليون إلى 130 مليون وحدة من شاشات أو ليد، بما في ذلك سلسلة أيفون 12 والنماذج القديمة الأخرى، هذا العام. كما تأمل LG في الحصول على ما يصل إلى 50 مليون وحدة، بينما ستسلم BOE هي الأخرى 9 ملايين شاشة. حيث تمثل إجمالي الشاشات التي ستنتج لصالح أبل نحو 170 مليون شاشة خلال العام الجاري.

وتشير مصادر في الصناعة إلى أن بدأ إنتاج شاشات OLED قبل شهر تقريبا يؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن iPhone 13 سيعود إلى الإطلاق المعتاد في سبتمبر.

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