في هذه الدولة يحصل الآباء على إجازة لرعاية أطفالهم تصل إلى 30 أسبوعاً

تعد إجازة حضانة أو رعاية الأطفال للأمهات أمراً متعارفاً عليه في غالبية الدول، إلا أنه من النادر وجود دولة تقدم إجازة رعاية الأبناء بأجر كامل للآباء، بل إن دولة مثل الولايات المتحدة تشتهر بالنقص التام في إجازة الأمومة المدفوعة للأمهات الجدد (الدولة الوحيدة في العالم إلى جانب بابوا غينيا الجديدة).

يأتي ذلك، فيما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن استخدام الرجال للإجازة الأبوية آخذ في الازدياد، على الرغم من الاختلافات بين البلدان.

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ووجد تقرير لليونيسف يحلل بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويوروستات، أن اليابان تأتي في المقدمة مع إمكانية حصول الآباء العاملين بها على إجازة رعاية طفل تصل إلى 30 أسبوعاً مدفوعة الأجر.

وفي حالة اليابان يحصل الأب على الأجر الكامل بضرب متوسط معدل الأجر الذي يحصل عليه في عدد الأسابيع.

كما قالت اليونيسف إنه يمكن للآباء الكوريين الجنوبيين الاستفادة من 17 أسبوعاً، بينما يكون للأب في السويد 10 أسابيع تحت تصرفه، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

على الرغم من البدل السخي في اليابان وكوريا الجنوبية، إلا أن قلة قليلة من الآباء في كلا البلدين يستفيدون منه لأنهم يخشون الآثار المهنية.

وتعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا من بين البلدان التي لا تمنح فيها إجازة للآباء مدفوعة الأجر.