.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مستشار قانوني: دعاوى جماعية مرتقبة من المساهمين ضد مجموعة المعجل

سوق السعودية

مستشار قانوني: دعاوى جماعية مرتقبة من المساهمين ضد مجموعة المعجل

عدد المستثمرين المستحقين للتعويض بلغ 410 مستثمرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المستشار القانوني المختص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، هشام العسكر إنه بعد الحكم في قضية مجموعة محمد المعجل، ما زال هناك أطراف أخرى من المتضررين من عملية الاكتتاب.

وتوقع في حديثه مع "العربية" أن يلجأ مساهمون آخرون إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة خلال الفترة المقبلة، قائلا "سنسمع دعاوى جماعية أخرى خلافا لما سبق"، وهناك عدد من المساهمين لم يرفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة لسوء فهمهم بشأن الدعاوى الجماعية.

وأشار إلى أن سبب حدوث أزمة شركة المعجل هو عدم اعتماد آليات الحوكمة، مؤكدا أن مجالس إدارات الشركات بدأت تعي المسؤولية خلال طرح أسهمها طرحا عاما في السوق، وخاصة فيما يتعلق بعلاوة الإصدار، لأنه تكون مكمن الخلل دائما في عمليات الاكتتاب.

أنشطة المصانع بمنطقة اليورو تنمو بوتيرة قياسية في مايو اقتصاد اقتصاد أوروبا أنشطة المصانع بمنطقة اليورو تنمو بوتيرة قياسية في مايو

وأمس، أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بالسعودية قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام كبار التنفيذيين في مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب بتعويض المستثمرين المتضررين في الدعوى الجماعية بمبلغ 40.2 مليون ريال.

وبحسب اللجنة فإن عدد المستثمرين المستحقين للتعويض بلغ 410 مستثمرين.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإلزام المدعى عليهم بتعويض المستثمرين المتضررين، المنضمين في الدعوى الجماعية بمبلغ قدره 40.21 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد