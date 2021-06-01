هل تبيع البنوك المنكشفة قروضها المستحقة على NMC؟

قال الخبير المالي والاقتصادي، يوسف العوضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن أزمة مجموعة NMC، هي أكبر حالات الاحتيال ليس في المنطقة فقط، بل في العالم أجمع خلال السنوات الأخيرة، مع وجود نحو 80 بنكا مقرضا للشركة.

جدير بالذكر أن مجموعة NMC التي كانت مدرجة في بورصة لندن، كشفت عن قروض غير مفصح عنها بأكثر من 4 مليارات دولار.

مادة اعلانية

وتوصل بنك الكويت الدولي إلى اتفاقية لبيع قروض مستحقة على مجموعة NMC للرعاية الصحية، بخصم يصل إلى 82% لطرف آخر لم يفصح البنك عن هويته بعد.

ويعتزم الكويت الدولي حاليا بيع قروض بقيمة 470 مليون دولار مستحقة على NMC مقابل 13.3 مليون دولار فقط.

وأضاف يوسف العوضي أنه جرى تعيين حارس قضائي على NMC لدراسة أوضاع الشركة وتحسينها، وأصدر الحارس القضائي تقريره في 26 مايو الجاري، وقيم الشركة بأن لديها أكثر من 6 مليارات دولار ديون، منها 4 مليارات دولار مفقودة وليس موجودة في ميزانية NMC.

وأوضح أن بيع الكويت الدولي القروض يكون بناء على التقييم العادل، مشيراً إلى أن البنوك المنكشفة على الشركة تأخذ مخصصات بالكامل وينطبق ذلك على نحو 4 أو 5 بنوك كويتية، لا سيما أن الأزمة ستستمر لسنوات، ومن الخبرة بعد تعيين حارس قضائي بيع القرض.

وأوضح الخبير المالي أن سياسة البنك المركزي الكويتي تتبع أسلوبا حصيفا بأن تضع البنوك مخصص كامل 100% تجاه تلك القروض، وقرار البيع يخص البنك المعني، ومن المتوقع اتجاه البنوك الأخرى ذات الاتجاه ببيع القروض.

وأشار العوضي إلى أن تسارع البنوك في بيع انكشافها على NMC، سيهبط بسعر القروض، لافتاً إلى أزمة "القصيبي وسعد" السابقة في السعودية، وتكوين البنوك العالمية 100% مخصصات تجاه الأزمة، لأن تلك القضايا تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم.