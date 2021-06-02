إنفستكورب للعربية: إلغاء الإدراج قرار استراتيجي للشركة لهذه الأسباب

قال الشريك الإداري للثروات الخاصة لدى إنفستكورب، يوسف اليوسف، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء إدراج شركة إنفستكورب في بورصة البحرين جاء عبر التصويت بالإجماع من 85% من المساهمين لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.

وأضاف أن القرار جاء بسبب عدة عوامل منها تعزيز خطط النمو ورفع الأصول من 35 مليار دولار إلى 50 مليار دولار على مدى السنوات القادمة، والتحول لشركة مقفلة، يعطي مرونة وحرية أكبر في التركيز على تنفيذ خطط العمل، بالإضافة إلى تحرير جزء من السيولة الموجودة بميزانية الشركة لعمل صفقات أكبر وتعزيز حضور الشركة في الأسواق العالمية.

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أعلنت شركة إنفستكورب، اليوم الأربعاء، عن عزمها إلغاء إدراجها في بورصة البحرين بعد 15 عاما على إدراجها.

وأوضح أن إنفستكورب تعمل حاليا في 3 قارات من خلال 12 مكتبا وجرى افتتاح مكتب في الصين مؤخراً، وتستهدف عمل صفقات أكبر خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الإدراج هو "قرار استراتيجي للشركة".

وأشار إلى أن البحرين كانت وستظل المقر الرئيسي للشركة، وهي مكان ولاية إنفستكورب وحصلت فيها إنفستكورب على دعم غير محدود من الجهات الرقابية والتنظيمية بمملكة البحرين.

وذكر يوسف اليوسف، أنه خلال 5 سنوات ماضية قفزنا بالأصول المدارة من 10 مليارات دولار عام 2015 إلى 35 مليار دولار حالياً، ونتيجة خطة عمل طموحة تجاوزت الأصول خطة العمل الأصلية المستهدفة أصول بقيمة 25 مليار دولار، ليجري خلال 4 سنوات تجاوز تلك الأصول بقيمة 10 مليارات دولار.

وأوضح أن خطة العمل الحالية تحتاج مرونة أكبر والتركيز على خطط توسعية، والتركيز بشكل أقل عن مراقبة الأداء المالي بشكل ربع سنوي، مع التركيز على الخطط الاستراتيجية التي يكون لها مردود إيجابي على المستثمرين في المدى الطويل.

وتابع: "إنفستكورب لديها 6 خطط أعمال منها الملكية الخاصة والعقارات وصناديق التحوط واستثمارات البنية التحتية وإدارة الدين، ونهدف خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز الحضور في أسواق شرق آسيا لاسيما الصين والهند، وعمل صفقات أكبر بقطاع الملكيات الخاصة بأوروبا وأميركا، وطرح عدد من المبادرات في المنطقة، في ظل التفاؤل بخطط التحول في المنطقة"، مشيراً إلى الإعلان مؤخراً عن الاستثمار في البنية التحتية عبر شركات كبرى وصناديق سيادية بالمنطقة.

وجرى إدراج الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية منذ فبراير 2006. وتعمل ضمن قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على القطاع المالي. كما يوجد به 45 شركات تابعة تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وجزر البريطانية والبلدان الاسكندنافية، جنوب أوروبا وأوروبا الغربية. ويقع مقر انفستكورب في المنامة، البحرين، وتم تأسيسها في يناير 1982.