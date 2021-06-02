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"لازوردي" للعربية: زيادة رأس المال للتوسع وتخفيف التكاليف المالية

شركات

"لازوردي" للعربية: زيادة رأس المال للتوسع وتخفيف التكاليف المالية

تسعى للاستثمار في تطوير المجوهرات الذهبية بأسعار منخفضة

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دبي - العربية.نت

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تنعقد اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لشركة لازوردي، والتي تصوت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح حقوق أولوية بنسبة 34% من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال.

وتهدف زيادة رأس المال إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل، والتوسع في قطاع البيع بالتجزئة، وافتتاح متاجر جديدة، إلى جانب تطوير منصات التجارة الإلكترونية، بحسب إعلان الشركة.

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وفي مقابلة مع "العربية"، قال سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إن قرار رفع رأس المال يأتي رغم التدفقات النقدية الإيجابية وذلك بهدف الاستثمار في تطوير أعمال الشركة ومن ثم تخفيف التكاليف المالية.

وأوضح أن لازوردي سوف تستثمر في تطوير المجوهرات الذهبية بأسعار منخفضة، وهو توجه عالمي آخذ في التطور بسرعة أكبر من المجوهرات الفاخرة، مع إقبال النساء في المنطقة أكثر على المجوهرات الخفيفة والعملية، إلى جانب التوسع في قطاع التجزئة في كل من السعودية ومصر، وتطوير التجارة الإلكترونية التي تشكل 10% من إيرادات لازوردي، متوقعاً وصولها إلى 20% العام المقبل.

وأضاف أن الشركة سوف تستخدم جزءا من رأس المال لتخفيف التكاليف المالية وزيادة الربحية، مشيراً إلى أنها فرصة للمستثمرين الذين سيقررون الاكتتاب في زيادة رأس المال، حيث سيحقق لهم أرباحا من الفارق في سعر السهم، وعلى المدى الطويل ستمكنهم زيادة رأس المال من تحقيق فائدة من رفع الإيرادات وأرباح الشركة.

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