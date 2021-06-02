"مودرنا" تتقدم للحصول على الموافقة الكاملة للقاح كورونا

قالت شركة مودرنا إنها تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاح كوفيد-19، وهي خطوة يمكن أن تجعل اللقاح مصدرا ثابتا للإيرادات لسنوات قادمة.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستقدم بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أساس متجدد في الأسابيع المقبلة لدعم طلب استخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر.

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وعلى غرار لقاح فايزر، أظهر لقاح مودرنا أنه فعال ضد أعراض كوفيد-19، كما أنه مثل ركيزة أساسية لحملة التطعيمات الأميركية جنباً إلى جنب مع لقاح فايزر، حيث تم توزيع أكثر من 124 مليون جرعة في الولايات المتحدة، وفقاً للبيان.

يأتي ذلك، فيما تقدمت شركة فايزر بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على الموافقة الكاملة للقاح الخاص بها في 7 مايو.

وسجلت مودرنا، مبيعات بقيمة 1.94 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.

لقاح مودرنا هو واحد من 3 لقاحات - جنباً إلى جنب مع لقاحات شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، وشركة جونسون آند جونسون، وهي اللقاحات الثلاثة التي حصلت على ترخيص استخدام طارئ في الولايات المتحدة، وهو الترخيص الذي يمكن إلغاؤه في أي وقت ويستمر فقط طالما حالة الطوارئ نفسها قائمة.

بدوره، قال مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء، بيتر ماركس، في أبريل إن عملية المراجعة تستغرق عادة ستة أشهر، لكن المنظمين الأميركيين سيحاولون التحرك بشكل أسرع من ذلك في إزالة لقاحات وعلاجات كوفيد.