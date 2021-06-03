البحرين تتيح فايزر بعد مرور هذه المدة من التطعيم باللقاح الصيني

تتزايد المخاوف بشأن فعالية لقاحات شركة مجموعة سينوفارم، حيث أصبحت البحرين أول دولة تعتزم إعطاء تحصين إضافي للمواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالفعل بالحقنة الصينية، حسبما أفادت داو جونز.

يأتي ذلك، فيما حث وكيل وزارة الصحة وليد خليفة المانع الأشخاص المعرضين للخطر - بمن فيهم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً أو يعانون من السمنة أو المرض المزمن - للحصول على جرعة من اللقاحات التي تستخدم تقنية الحامض النووي الريبي mRNA من إنتاج شركة فايزر، وبيونتيك بعد 6 أشهر من إكمال التطعيم بلقاح سينوفارم.

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بينما قال المانع إن جرعة سينوفارم كانت توفر درجة عالية من الحماية وأشار إلى أن معظم الحالات التي دخلت المستشفى خلال الفترة الماضية كانت لأشخاص غير محصنين، إلا أن تقرير Dow Jones لم يوضح سبب التوصية بالجرعة الإضافية من لقاح فايزر-بيونتيك. وتمثل الجرعات من شركة سينوفارم المملوكة للدولة أكثر من 60% من جميع التطعيمات المقدمة حتى الآن في البحرين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

شهدت البحرين ارتفاعاً مطرداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ نهاية عام 2020، مسجلة رقماً قياسياً بأكثر من 3000 إصابة جديدة يومياً في نهاية مايو. هذا على الرغم من حقيقة أن لديها أحد أعلى معدلات التحصين في العالم، حيث تم تطعيم أكثر من 50% من السكان بشكل كامل، وفقاً لمتتبع تطعيمات بلومبرغ.

وتأتي المخاوف بعدما انتشر وباء كورونا من جديد في جزيرة سيشيل الواقعة قبالة قارة إفريقيا في المحيط الهندي، بعد تطعيم أكثر من 90% من السكان بشكل كامل باستخدام لقاح سينوفارم.

لقاح سينوفارم

يعتمد لقاح سينوفارم على تقنية قديمة ومعروفة وهي الحقن بفيروس معطل لتحفيز الاستجابة المناعية، وأظهر اللقاح قدرة في منع الالتهابات المصحوبة بأعراض، ويحمي الأشخاص من الأمراض الخطيرة، حيث أظهرت سلسلة اللقاحين فعالية بنسبة 73% إلى 78% في دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة مرموقة للجمعية الطبية الأميركية.