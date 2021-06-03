الصين تنتزع قلب "النملة" النابض.. وتجبرها على الشراكة

منحت الصين موافقتها لشركة آنت غروب Ant Group لتشغيل شركة تمويل استهلاكي، وهي خطوة إيجابية رئيسية في إعادة الهيكلة القسرية لأعمالها بعد أشهر فقط من انتقاد المنظمين لوقف إدراجها القياسي.

من جانبها، قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم الخميس، إن مجموعة النملة ستمتلك حصة 50% في الكيان الجديد وستساهم بأربعة مليارات يوان صيني (625.93 مليون دولار) في رأس المال المسجل.

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فيما سيساهم ستة مساهمين آخرين بأربعة مليارات يوان ويملكون نسبة الـ 50% المتبقية. وسيتم تسجيل الشركة في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين برأس مال إجمالي مسجل قدره 8 مليارات يوان.

وستكون الشركة قادرة على منح قروض شخصية وإصدار سندات من بين أشياء أخرى. وستستضيف شركة التمويل الاستهلاكي أيضاً شركتي الائتمان التابعتين لمجموعة آنت غروب وهما: هوابي Huabei، وجيابي Jiebei، واللتين كانتا المحرك الأساسي لنمو الشركة ومصدر الإيرادات الكبير، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما كانت مجموعة النملة التابعة للملياردير، جاك ما، تبحث طرح أسهمها في بورصتي شنغهاي، وهونغ كونغ في شهر نوفمبر، والذي كان سيعد أكبر طرح عام في التاريخ بقيمة 34.5 مليار دولار. لكن السلطات الصينية سحبت القابس من الإدراج قبل يومين من الموعد المفترض حدوثه، مشيرة إلى مخاوف تنظيمية.

وأمر بنك الشعب الصيني، مجموعة آنت بوضع خطة تصحيح في ديسمبر ووافق على سلسلة من الخطوات في أبريل. ومن بين تلك الخطوات، أن أصبحت مجموعة آنت غروب شركة مالية قابضة، مما قد يعني أن الشركة أصبحت منظمة مثل البنوك.

في حين أن هذا لم يحدث بعد، فإن إنشاء وتشغيل شركة التمويل الاستهلاكي يعد خطوة أولى كبيرة لشركة آنت لحل مشكلاتها التنظيمية.

وقال متحدث باسم مجموعة النملة يوم الخميس: "بتوجيه من المنظمين، ستعمل Ant مع المساهمين الآخرين في شركة آنت للتمويل الاستهلاكي Chongqing Ant Consumer Finance Co، لتلبية احتياجات المستهلكين، ومواصلة تحسين جودة الخدمات المالية وقدرات إدارة المخاطر".

وقبل تعليق الاكتتاب العام، كان المنظمون الصينيون قلقين بشأن شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات شبيهة بالبنوك مثل الإقراض والتأثير على الاستقرار المالي.

وتقدم مجموعة النملة، قروضاً يتم الاكتتاب فيها بشكل مستقل من قبل المؤسسات المالية الشريكة للشركة، والتي تضم حوالي 100 بنك، وخلال النصف الأول من عام 2020، شكلت هذه التمويلات حوالي 39% من إيراداتها.