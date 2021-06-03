.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصين تنتزع قلب "النملة" النابض.. وتجبرها على الشراكة

النملة
مجموعة النملة
آنت غروب

الصين تنتزع قلب "النملة" النابض.. وتجبرها على الشراكة

آنت ستساهم بذراعيها للتمويل الاستهلاكي مقابل 50% من الكيان الجديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

منحت الصين موافقتها لشركة آنت غروب Ant Group لتشغيل شركة تمويل استهلاكي، وهي خطوة إيجابية رئيسية في إعادة الهيكلة القسرية لأعمالها بعد أشهر فقط من انتقاد المنظمين لوقف إدراجها القياسي.

من جانبها، قالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم الخميس، إن مجموعة النملة ستمتلك حصة 50% في الكيان الجديد وستساهم بأربعة مليارات يوان صيني (625.93 مليون دولار) في رأس المال المسجل.

فيما سيساهم ستة مساهمين آخرين بأربعة مليارات يوان ويملكون نسبة الـ 50% المتبقية. وسيتم تسجيل الشركة في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين برأس مال إجمالي مسجل قدره 8 مليارات يوان.

ما أسباب استمرار تراجع الدولار رغم مخاوف التضخم؟ نبض السوق الدولار ما أسباب استمرار تراجع الدولار رغم مخاوف التضخم؟

وستكون الشركة قادرة على منح قروض شخصية وإصدار سندات من بين أشياء أخرى. وستستضيف شركة التمويل الاستهلاكي أيضاً شركتي الائتمان التابعتين لمجموعة آنت غروب وهما: هوابي Huabei، وجيابي Jiebei، واللتين كانتا المحرك الأساسي لنمو الشركة ومصدر الإيرادات الكبير، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما كانت مجموعة النملة التابعة للملياردير، جاك ما، تبحث طرح أسهمها في بورصتي شنغهاي، وهونغ كونغ في شهر نوفمبر، والذي كان سيعد أكبر طرح عام في التاريخ بقيمة 34.5 مليار دولار. لكن السلطات الصينية سحبت القابس من الإدراج قبل يومين من الموعد المفترض حدوثه، مشيرة إلى مخاوف تنظيمية.

وأمر بنك الشعب الصيني، مجموعة آنت بوضع خطة تصحيح في ديسمبر ووافق على سلسلة من الخطوات في أبريل. ومن بين تلك الخطوات، أن أصبحت مجموعة آنت غروب شركة مالية قابضة، مما قد يعني أن الشركة أصبحت منظمة مثل البنوك.

في حين أن هذا لم يحدث بعد، فإن إنشاء وتشغيل شركة التمويل الاستهلاكي يعد خطوة أولى كبيرة لشركة آنت لحل مشكلاتها التنظيمية.

وقال متحدث باسم مجموعة النملة يوم الخميس: "بتوجيه من المنظمين، ستعمل Ant مع المساهمين الآخرين في شركة آنت للتمويل الاستهلاكي Chongqing Ant Consumer Finance Co، لتلبية احتياجات المستهلكين، ومواصلة تحسين جودة الخدمات المالية وقدرات إدارة المخاطر".

وقبل تعليق الاكتتاب العام، كان المنظمون الصينيون قلقين بشأن شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات شبيهة بالبنوك مثل الإقراض والتأثير على الاستقرار المالي.

وتقدم مجموعة النملة، قروضاً يتم الاكتتاب فيها بشكل مستقل من قبل المؤسسات المالية الشريكة للشركة، والتي تضم حوالي 100 بنك، وخلال النصف الأول من عام 2020، شكلت هذه التمويلات حوالي 39% من إيراداتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد