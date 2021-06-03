إيرباص تستعد للكشف عن زيادة عمليات التسليم خلال مايو

حافظت شركة إيرباص Airbus SE على وتيرة سريعة في تسليم الطائرات النفاثة في مايو، حيث سلمت عدداً أكبر من الطائرات للعملاء مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تحدثت لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وقال مصدر إنه من المرجح أن تعلن شركة صناعة الطائرات الأوروبية عن 50 عملية تسليم في الشهر، بعد إجراء 45 عملية تسليم في أبريل، ومن المقرر أن تكشف شركة "إيرباص" عن إحصائياتها الشهرية عن الطلبات والتسليم مطلع الأسبوع المقبل.

مادة اعلانية

وعلى هذا المستوى، سيأخذ أداء شهر مايو شركة إيرباص إلى ما يقرب من 220 عملية تسليم حتى الآن في عام 2021، متقدماً على 160 عملية تسليم تم تسجيلها في نفس الوقت من العام الماضي - وهو مؤشر على سبب تفاؤل شركة إيرباص على التعافي النهائي في الطلب، حيث أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها طلبت من الموردين الاستعداد لزيادة إنتاج طائراتها من فئة A320 الأفضل مبيعاً إلى 64 طائرة في الشهر بحلول الربع الثاني من عام 2023.

وامتنع متحدث باسم شركة إيرباص عن التعليق قبل نشر الأرقام الرسمية.

وتقدمت أسهم أكبر شركة مصنعة للطائرات التجارية في العالم بنسبة 23% هذا العام حيث يعمل إطلاق اللقاح على تحسين توقعات الطيران.

وفي بيئة الوباء، تظل عمليات التسليم أساسية للحصول على الأموال النقدية وتلبية الالتزام تجاه الموردين لزيادة الإنتاج. وقد أتى تركيز "إيرباص" على عمليات التسليم ثماره حتى الآن، حيث سجلت نتائج الربع الأول في نهاية أبريل ثالث فترة على التوالي من التدفق النقدي الإيجابي.

هناك بعض الدلائل على إعادة فتح السفر بحذر، حيث بدأت حملات اللقاحات في أوروبا والولايات المتحدة تؤتي ثمارها وأوروبا تسمح بالسفر بدون الحجر الصحي داخل الكتلة.

أشار غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، إلى زيادة انتشار فيروس كورونا في الهند باعتباره رياحاً معاكسة للأعمال التجارية، لكن نتائج أبريل أظهرت أن المؤجرين وشركات الطيران الصينية يتراجعون مع انخفاض عمليات التسليم إلى الهند.