شركات التشفير تفشل في تلبية لوائح غسيل الأموال

قالت هيئة السلوط المالي FCA، وهي منظم الأسواق في المملكة المتحدة إن عدداً كبيراً من شركات التشفير تسحب طلباتها للتسجيل في هيئة الرقابة بعد أن فشلها في تلبية معايير مكافحة غسيل الأموال.

وذكرت في بيان، اليوم الخميس، "عددا كبيرا من الشركات لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسيل الأموال، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها".

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وأضافت الهيئة أنها مددت تاريخ انتهاء نظام التسجيل المؤقت الخاص بها لشركات الأصول المشفرة الحالية من 9 يوليو 2021 إلى 31 مارس 2022. حيث تم تصميم العملية للسماح للشركات بمواصلة التداول أثناء تقييم طلباتهم.

يأتي ذلك، فيما تعتبر الشركات التي ليست جزءاً من هذا النظام أو مسجلة لدى FCA معرضة لخطر الخضوع لسلطات الإنفاذ الجنائية والمدنية للجهة التنظيمية إذا استمرت في التداول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما استخدمت هيئة الرقابة البيان لإصدار تحذير آخر للمستثمرين حول طبيعة المضاربة لأصول التشفير.

وقالت الهيئة في البيان إن العملاء يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم. وقالت إنه من غير المرجح أن يلجأ العملاء إلى خطط التعويض، بغض النظر عما إذا كانت الشركة لديها تسجيل مؤقت أو كامل لدى FCA.