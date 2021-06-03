كاسبرسكي للعربية: تكلفة الهجمات الإلكترونية تصل لـ 1.5 مليون دولار للهجمة الواحدة

قال الباحث الأمني أول في كاسبرسكي، ماهر يموت، إن متوسط تكلفة الهجمات الإلكترونية على الشركات المتوسطة والكبيرة في عام 2019 تجاوز مليون دولار في الهجمة الواحدة.

وأضاف في حديثه مع العربية أن عدد الهجمات في عام 2020 انخفض نتيجة الإغلاقات في العديد من الشركات في ظل الجائحة.

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وأشار إلى أن المعدل العام لتكلفة الهجمات الإلكترونية للشركات المتوسطة بحدود 110 آلاف دولار للهجمة، والشركات الكبيرة تصل إلى 1.5 مليون دولار للهجمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يختلف حسب القطاع والصناعة.

وأغلق هجوم إلكتروني ، الشهر الماضي، أحد أكبر أنابيب نقل الغاز في الولايات المتحدة Colonial الذي ينقل أكثر من 100 مليون غالون من البنزين والوقود يوميا من هيوستن إلى ميناء نيويورك.

وهذا العام أيضا، تم اختراق البرنامج الخاص بشركة SolarWinds من قبل قراصنة روسيين، وعرضت 9 وكالات أميركية للخطر وعشرات المنظمات الخاصة للخطر، ويرتبط الاختراق بخادم Microsoft Exchange من قبل قراصنة صينيين، وكشف عشرات الآلاف من الأنظمة للقرصنة في جميع أنحاء العالم.

كما كان هناك هجوم إلكتروني لتسميم إمدادات المياه على محطة لمعالجة المياه في فلوريدا وقد باء بالفشل، كما كان هنك اقتحام "الأنظمة الكيميائية الحيوية" في مختبر جامعة أكسفورد الذي يدرس 19 Covid.

وتشير تقارير إلى أن تكلفة الهجمات الإلكترونية قد ترتفع إلى 6 تريليونات دولار بنهاية عام 2021 من 3 تريليونات دولار عام 2015.