.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"إينوك" و"بترومين" ينضمان لسباق المنافسة على "وطنية" المصرية

وطنية للبترول مناسبة
وطنية للبترول
أدنوك

"إينوك" و"بترومين" ينضمان لسباق المنافسة على "وطنية" المصرية

عدد الشركات المتنافسة يرتفع إلى 4 بينهم أدنوك وتابعة لـ "القلعة"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر مطلعة، أن شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، وشركة بترومين السعودية انضمتا لسباق الاستحواذ على أول شركة مملوكة للجيش المصري تُعرض على المستثمرين، وهو السباق الذي دخلته شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وأياً كانت الشركة الفائزة بالصفقة، ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري في الحصول على ملكية مشتركة في شركة "وطنية للبترول"، وهي شركة توزيع وقود لديها أكثر من 200 محطة تعبئة ويديرها الجيش المصري.

وتنضم بترومين، وإينوك - المملوكة بالكامل لحكومة دبي - إلى شركة أدنوك، وشركة طاقة العربية، المملوكة لشركة القلعة المصرية، في سباق تقديم العطاءات من المتوقع أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية عام 2021، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

حيل الشركات الكبرى للتهرب من الضرائب.. تكلف العالم 437 مليار دولار سنوياً قصص خاصة شركات حيل الشركات الكبرى للتهرب من الضرائب.. تكلف العالم 437 مليار دولار سنوياً

وامتنع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة عن التعقيب. كما لم يكن المتحدثون الرسميون باسم بترومين وإينوك متاحين للتعليق.

وستكون الصفقة المرتقبة هي الأولى، ضمن خطة القوات المسلحة المصرية لعرض 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على المستثمرين سواء ببيع جزئي أو كامل للشركات - وهو ما يُحتمل أن يكون انفتاحاً اقتصادياً لقطاع كبير من الاقتصاد المصري. فيما يساعد صندوق الثروة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول والترويج لها للمستثمرين وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق الاستحواذ على حصص أقلية.

وسيتم عرض الشركات المختارة في البداية على مستثمرين من القطاع الخاص ويمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة المصرية. فيما تقدم المجموعة المالية هيرميس، المشورة لصندوق الثروة بشأن هذه المبادرة.

وفيما لا تتواجد للشركات الإماراتية إينوك وأدنوك، شركات تابعة في السوق المصري، تمتلك بترومين وطاقة عربية محطات توزيع منتشرة في السوق المصري منذ عقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
أزالوا عينه وفكه وحياته مهددة.. مصرية تروي كيف تسلل الفطر لجسد زوجها أزالوا عينه وفكه وحياته مهددة.. مصرية تروي كيف تسلل الفطر لجسد زوجها
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد