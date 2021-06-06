إرشادات وارن بافيت إلى طريق الثراء!

بدأ الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت، في عالم الأعمال صغيراً قبل أن يرتقي إلى مرتبة أحد أغنى الرجال على هذا الكوكب - ولديه الكثير من النصائح للجيل القادم من المستثمرين الشباب الجريئين.

ويؤمن وارن بافيت باكتساب العادات المالية الذكية في وقت مبكر، حتى في سن الطفولة.

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وينصح بأن تبدأ عمليات التعليم في سن صغيرة عبر إظهار كيفية الإنفاق والادخار بحكمة لأطفالك لإعدادهم كبالغين، سواء كان ذلك من خلال الألعاب التعليمية أو الأدوات المناسبة للأطفال.

وعلى مر السنين، قدم عرّاف أوماها، عدداً قليلاً من النصائح للآباء حول كيفية تعليم أطفالهم عن المال – والتي ساعدت في إنشاء سلسلة رسوم متحركة للأطفال تسمى بأسرار نادي المليونيرات Secret Millionaires Club.

وفيما يلي 6 نصائح يمكنك استخدامها لتحويل طفلك إلى وارن بافيت التالي، وفقاً لما قامت "ياهوو فاينناس" بجمعه واطلعت عليه "العربية.نت".

1. لا تؤجل تعليم النشء إلى الغد

قال بافيت لشبكة "CNBC": "في بعض الأحيان ينتظر الآباء حتى يبلغ أطفالهم سن المراهقة قبل أن يبدأوا الحديث عن إدارة الأموال – مؤكداً أنه يمكنهم أن يبدأوا عندما يكون أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة".

وينصح بافيت بتعليم الأطفال في هذه المرحلة الكلاسيكيات، خاصةً بالنسبة للأطفال من عمر الثالثة مثل أن المال لا ينمو على الأشجار، والتي تعد أكثر قيمة من تعليمهم الاستثمار في الأسهم في هذه المرحلة.

ويرى أن لعب ألعاب الطاولة التعليمية الممتعة معهم، مثل Monopoly وLife، وشرح أن الإنفاق ليس سهلاً، يمكن أن تفيد كثيراً، فكسب المال يتطلب عملاً شاقاً، لذا لا يجب أن تنفق المال بسذاجة.

2. تعليم قيمة الادخار

بمجرد أن يكبر الأبناء بما يكفي لفهم قيمة الادخار يجب تعليم أطفالك كيفية إعطاء الأولوية للادخار على الإنفاق، وفقاً لما قاله بافيت.

وقال: "إن ادخار القليل من المال على أساس منتظم يؤتي ثماره". "بدلاً من إنفاق الأموال على مشروب غازي، وهو ما لا تحتاجه حقاً، ادخره، وسيجني لك المزيد من المال من خلال جني الفوائد".

3. كن قدوة لأبنائك

ويؤكد بافيت، أن أطفالك سيلتقطون بعض عاداتك - الجيدة والسيئة. حيث ينسب بافيت الفضل إلى والده لأنه أظهر له كيفية بناء العادات الصحيحة.

وقال في مقابلة في عام 2013: "كان والدي أكبر مصدر إلهام لي". "لقد كان بطلي عندما كنت في السادسة من عمري ولا يزال بطلي الآن. إنه مصدر إلهام لي بكل الطرق. ما تعلمته منه في سن مبكرة هو أن تكون لدي العادات الصحيحة في وقت مبكر".

ويشير بافيت، إلى أن الإلهام البطولي لأبنائك يمكن أن يأتي من قراراتك المالية الذكية وحسن التنظيم للتعاملات المالية وإدارة منزلك بنجاح، حيث لا يتطلب وجود خبر استثمارية عظيمة.

وهذا يعني، أولاً وقبل كل شيء، التخلص من أي ديون مزعجة تراكمت عليك.

4. فصل الحاجات عن الرغبات

ومن الدروس الصعبة على الأبناء في وقت مبكر، هو تعليمهم أنه لا يمكنهم الحصول على كل شيء. فقبل أن يتمكنوا من إدارة أموالهم بشكل مسؤول، ستحتاج إلى تعليمهم أن هناك فرقاً كبيراً بين الرغبات والاحتياجات.

واقترح بافيت جعل أطفالك يضعون قائمة بخمسة أو عشرة أشياء يرغبون في شرائها. بعد ذلك، راجع كل عنصر معهم وحدد ما إذا كان هناك حاجة أو رغبة واشرح السبب.

ويكمن التفرقة بين الحاجة والرغبة، في أن الحاجات Needs، هي الأمور التي لا تستقيم الحياة بدونها مثل المأكل والمشرب والملبس والمأوى، فيما تمثل الرغبات Wants قائمة الأمور التي تطمح إليها إلا أنه يمكن الاستغناء عنها، مثل بعض الألعاب.

وعند التسوق يمكن دفع أطفالك لاتخاذ قرارات ذات مغزى في تلك المرحلة أيضاً. على سبيل المثال، فإن أسعار المنتجات ليست متطابقة في كل المتاجر، حيث يمكنك مشاركتهم في البحث عن أفضل سعر للأشياء التي يرغبون في الحصول عليها.

5. اجعلهم يبدأون في سوق الأوراق المالية

اشترى بافيت أول سهم له في سن الحادية عشرة، بثلاثة أسهم في شركة النفط سيتيز سيرفس بحوالي 38 دولاراً للسهم. باعها لاحقاً بربح بسيط قدره 2 دولار للسهم، على الرغم من أنه كان سيكسب المزيد إذا انتظر لفترة أطول قليلاً - ارتفع السهم بعد ذلك إلى 200 دولار.

وفي حين أن معظمنا ربما لا يبدأ الاستثمار إلا في وقت لاحق من حياته، يمكنك منح أطفالك السبق من خلال تفصيل بعض أساسيات سوق الأسهم، مثل المخاطر والمكافآت والأرباح والخسائر. كما يمكنك التحدث عن موضوعات السوق الرائجة، مثل أسهم جيمستوب، أو العلامات التجارية والشركات المفضلة لديهم، واعرض لهم كيفية عمل السوق، حتى يسهل عليهم الوصول إليه.

كما يمكنك حتى مساعدتهم في شراء أسهم جزئية من الشركات ذات الأسماء الكبيرة التي يعجبون بها، مثل Nike وApple، بأقل من دولار واحد.

6. تغذية روح المبادرة لديهم

لم يستغرق بافيت وقتاً طويلاً لبدء صقل مهاراته التجارية. فلقد حصل بافيت في سن ست سنوات على أول سنتات قليلة له من بيع العلكة، إلا أنه رأى فرصة أفضل لتحقيق هوامش ربح أفضل، حيث توقف عن بيع العلكة واتجه لبيع عبوات الفحم والتي كانت تحقق له هوامش أعلى بكثير.

وأشار إلى إمكانية استخدام بعض التطبيقات التي تقوم باستثمار الأموال عبر تحديد دفعات ثابتة يومية للاستثمار، وهو ما سيساعد في تكوين بعض الأموال الأولية لمشاريع طفلك المستقبلية، وبعد ذلك، عندما يصبح طفلك بالغاً، سيكون قادراً على تولي الحساب واستخدام الدروس التي علمته إياها لتنميته بشكل أكبر.