الأثرياء لا يجمعون المال فقط!

ألقى تحليل Wealth-X الأخير نظرة متعمقة على تفضيلات سكان العالم ذوي الثروة الصافية العالية جداً أو ما يعرف اختصار بقائمة (VHNW) الذين لديهم أصول تتراوح بين 5 ملايين دولار و30 مليون دولار.

وأشار التحليل المنشور حديثاً إلى أن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات عصاميون ويميلون إلى التركيز على الإدارة اليومية للمؤسسات التجارية. ومع ذلك، فإن لديهم قائمة طويلة من الاهتمامات مثل الموضة والتكنولوجيا والمشي في الهواء الطلق، حيث تبرز الرياضة والعمل الخيري على وجه الخصوص، وفقاً لـ Wealth-X.

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كما يميل الاهتمام بهذه الهوايات إلى التباين حسب مستوى الثروة ويزداد التفاعل مع تقدم العمر، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتحظى الرياضة بشعبية عالمية بين الأثرياء حيث يشارك ربع الأفراد في قاعدة بيانات Wealth-X بشكل منتظم إما للترفيه أو للاسترخاء.

وتتصدر رياضة الجولف تفضيلات الأثرياء حتى الآن حيث يلعب 18.6% من متابعي VHNW أو يشاهدونها، وهو أمر لا يثير الدهشة نظراً لارتباطه بالأثرياء والمشاهير.

فيما تأتي كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في العالم، في المرتبة الثانية بنسبة 11.6%. ويلاحظ Wealth-X أن الأفراد الأثرياء هم أكثر عرضة لمشاهدة كرة القدم من لعبها، على الرغم من أن المشاركة التجارية في الرياضة من قبل الأفراد الأثرياء قد ارتفعت خلال العقد الماضي.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد أن رياضة التنس تأتي في مرتبة متقدمة في تفضيلات الأثرياء، إلا أنها حلت في المرتبة الرابعة في الاستطلاع الذي أجرته Wealth-X، خلف التزلج، والذي يكون مرتبطاً بصورة أكبر بالمنتجعات الفاخرة والحصرية التي يفضلها الأغنياء.