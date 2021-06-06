بنك سنغافورة للعربية: هذه الأسهم المفضلة للاستثمار خلال 3 إلى 6 أشهر

قال مستشار استثمار في Bank of Singapore، كريم العيطة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن نظرتهم متفائلة للأسواق الأميركية حالياً، مع الوضع في الاعتبار مخاطر التضخم، والاتفاق مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم مؤقت ويمكن للفيدرالي تحمله فوق 2% لفترة مؤقتة.

وأضاف أن توقعاتهم تراجع معدل التضخم إلى 2% في منتصف العام القادم، والعام التالي له، ومع انخفاضه لهذه النقطة يتوقع استمرار سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية عند 1.9% بدلا من 1.6% إلى 1.7% حالياً، وبذلك لن تكون الزيادة كبيرة وأن نظل بسعر فائدة منخفضة تاريخيا وهذا يساعد الأسهم.

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وأشار كريم العيطة إلى أن "المكاسب السهلة صارت خلفنا حالياً لأننا في منتصف الدورة ووصل النمو العالمي إلى الأفق خاصة بأميركا والمملكة المتحدة والصين.

وأوضح أن التقييمات كانت متفائلة بشأن آسيا دون اليابان لتصبح فوق معيار البنك، وجرى تخفيضها مؤخراً بسبب رئيسي وهو زيادة معدل الإصابات في عدد من الدول منها الهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، ليصبح التقييم محايدا.

وقال مستشار الاستثمار، إننا لا نزال متفائلين بنمو الاقتصاد الصيني فوق 8% في 2021، بينما النمو العالمي المتوقع 6.1% في 2021، قم يهبط 5.1% في 2022.

وذكر كريم العيطة، أنه يفضل خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر الأسهم الدورية عن أسهم النمو التي بها مخاطر أكثر لا سيما عند هبوط التضخم، لا بد من وضع المستثمرين معدل التضخم في اعتبارهم وزيادته لفوق 3%، و5%، الأسهم تفضل ارتفاع التضخم من نقطة منخفضة إلى 3%، بينما فوق ذلك يكون هناك صعوبة للأسهم.