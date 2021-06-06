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ناد شهير يطرح فئة جديدة من الأسهم للمشجعين!

كافاني مانشستر يونايتد
فريق كرة القدم لنادي مانشستر يونايتد
شركات

ناد شهير يطرح فئة جديدة من الأسهم للمشجعين!

تتمتع الأسهم بحقوق التصويت نفسها التي يمتلكها مالكو النادي

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دبي - العربية.نت

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سيسمح نادي مانشستر يونايتد لمشجعيه بشراء أسهم في النادي، في أحدث تداعيات لتحرك فاشل من قبل عمالقة كرة القدم لتشكيل دوري سوبر انفصالي في أوروبا.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان إن النادي اتفق مع مجموعة داعمة على بدء برنامج يقدم فئة جديدة من الأسهم التي لها نفس حقوق التصويت التي يمتلكها أصحابها، عائلة غليزر.

وأضاف النادي في بيان، أن الخطوة ستسمح للجماهير ببناء حصة ملكية ذات مغزى في النادي. سيكون هناك أيضاً مجلس استشاري جديد للمعجبين، مصمم لمنح المؤيدين مزيداً من التأثير على المنظمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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يأتي ذلك، فيما تعرضت بعض أكبر أندية كرة القدم في أوروبا لانتقادات هذا العام عندما حاولت بدء دوري انفصالي. حيث فشلت الخطط في النهاية مع انسحاب الأندية من الخطة وسط ضجة واسعة النطاق. فيما طالبت مجموعات المشجعين منذ ذلك الحين بأن يكون لها رأي أكبر في كيفية إدارة أنديتهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المشارك لمانشستر يونايتد، جويل غليزر، في لقاء مع المجموعات الداعمة: "بصفتنا مالكين، نريد نفس الشيء تماماً مثل المشجعين - فريقاً ناجحاً ونادياً قوياً - ونريد العمل في شراكة لتحقيق هذه الأهداف".

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