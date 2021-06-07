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قرار مفاجئ.. إيلون ماسك يلغي خطط "تسلا" لتطوير سيارتها الخارقة

تسلا
تسلا
تسلا

قرار مفاجئ.. إيلون ماسك يلغي خطط "تسلا" لتطوير سيارتها الخارقة

قال إن S Plaid هي "أسرع سيارة أُنتجت على الإطلاق"

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك في سلسلة تغريدات أمس الأحد، إن الشركة لن تنتج نسخة مطورة من طرازها S Plaid لأن النموذج الأصلي للسيارة "جيد جداً".

وأضاف ماسك أن الموديل S Plaid هو "أسرع سيارة أُنتجت على الإطلاق من أي نوع"، حيث يمكن للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين.

وكانت الشركة تعتزم تقديم نموذج مطور من السيارة تحت اسم S Plaid +، في تحدٍّ جديد لنفسها.

على الجانب الآخر، قال ماسك إن تسليم سيارة "تسلا" من طراز S Plaid قد تأخر لمدة أسبوع.

وكانت شركة "تسلا" أعلنت سحب نحو 6 آلاف سيارة من طرازات MODEL 3 وMODEL Y في الولايات المتحدة، بسبب عدم ثبات صمام ضغط الهواء في الإطارات.

وأبلغت الشركة هيئة سلامة الطرق الأميركية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث بسبب هذا العيب في السيارة، والذي قد يسبب فقدان الهواء من الإطارات، مشيرة إلى أنها ستفحص السيارات المسحوبة وستقوم بتصليح أو تغيير الصمامات.

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