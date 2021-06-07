وزير السياحة الأردني للعربية: نأمل عودة السياح الأجانب في فصل الخريف

قال وزير السياحة والآثار الأردني، نايف حميدي الفايز، في مقابلة مع "العربية" اليوم الاثنين، إنه يأمل عودة السياحة الأجنبية إلى الأردن مطلع فصل الخريف القادم، لأنه موسم رئيسي لزيارة البلاد.

وأضاف الوزير أن بداية الشهر الحالي شهدت تخفيف إجراءات القدوم إلى الأردن، و"بدأنا نشهد عودة للمغتربين الأردنيين من الخارج وبعض الزوار من دول الخليج العربي مثل السعودية، وستكون الانطلاقة الثانية القدوم من دول أجنبية".

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وذكر نايف حميدي الفايز، إن عام 2020 كان صعباً على السياحة عالمياً، وكذلك القطاع في الأردن، حيث يشكل قطاع السياحة نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع دخل السياحة بنسبة 78% في الربع الأول من 2021، مقارنة بالفترة المماثلة، ما أثر على الوضع الاقتصادي.

وأضاف الوزير، أن "العديد من المنشآت السياحية تأثرت بهذا الوضع الصعب، وعملنا على الحفاظ على الأوضاع قدر الإمكان وتوجهنا تدريجيا إلى السياحة الداخلية كنوع من التخفيف على القطاع الذي تأثر بشكل رئيسي".

وقال إنه جرى اتخاذ خطوات إيجابية منذ بداية العام، منها رفع الحظر المؤسسي عن القادمين إلى الأردن كخطوة أساسية للانطلاق ساعدت على استضافة الراغبين في زيارة الأردن سواء سياحة أو أعمال أو زيارة أصدقاء والأقارب في الأردن.

وأضاف أنه عبر مجموعة إجراءات مرتبطة بقطاعات اقتصادية أخرى، استطاع الأردن السيطرة على حالات الإصابة والمحافظة على نسبة عالمية محدودة، ولذلك قمنا بداية الشهر الحالي بتخفيف إجراءات القدوم إلى الأردن.

وتابع وزير السياحة الأردني: "بدأنا نشهد عودة للمغتربين الأردنيين في الخارج وقدوم زوار دول الخليج العربي مثل السعودية والانطلاقة الثانية ستكون من دول أجنبية".

وذكر الوزير أنه يأمل عودة السياحة الأجنبية إلى الأردن في مطلع فصل الخريف لأنه موسم رئيسي لزيارة الأردن.

وأشار الوزير إلى بحث اجتماع منظمة السياحة العالمية الأخير في العاصمة السعودية الرياض، جواز سفر كورونا كأحد أفضل إجراءات تخفيف تأثر قطاع السياحة، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تكون تشاركية ليست مقتصرة على وزراء السياحة فقط، ويمكن تحقيق تلك الاتفاقيات بشكل ثنائي.

وأشار الوزير إلى تخفيف ساعات الحظر على المطاعم والفنادق في الأردن بداية الشهر الحالي، مع العودة بشكل كامل لهذه المنشآت مطلع الشهر المُقبل، بما يسهم في جذبها للسياحة الداخلية والخارجية.

وقال نايف الفايز، إن الأردن اعتمد قائمة دول واللقاحات بها، لتخفيف إجراءات القدوم إلى الأردن عبر الاكتفاء بالتطعيم، وتسليم شهادة خلو من الإصابة بالفيروس PCR، قبل الوصول بـ72 ساعة.