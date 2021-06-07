صندوق الاستثمارات السعودي يقود جولة تمويلية لشركة أردنية ناشئة

قادت وحدة من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية البالغ قيمته 400 مليار دولار جولة تمويل جديدة لموقع OpenSooq.com، وهو موقع للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت مقره الأردن ويتطلع إلى مضاعفة عدد موظفيه بثلاثة أضعاف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويدعم الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وهو كيان تم تأسيسه بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة من البنوك الأردنية بقيمة 3 مليارات دولار، موقع "السوق المفتوح" OpenSooq، جنباً إلى جنب مع المستثمرين الحاليين iMENA Group وFJLabs التي أسسها فابريس غريندا، الذي كان من أوائل المستثمرين في مجموعة علي بابا القابضة المحدودة.

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من جانبه، قال OpenSooq الذي يعد الأردن والسعودية أكبر أسواقه إنه جمع 24 مليون دولار. ورفض رئيس مجلس إدارة الشركة خلدون طبازة التعليق على تقييم الشركة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأسس السوق المفتوح عام 2008 من قبل رجل الأعمال الليبي الأميركي صلاح الشريف، ويشارك في بيع حوالي 30 مليار دولار من البضائع سنوياً، حيث يتم بيع عنصر من خلال الشركة كل 13 ثانية.

وبعد استثمار iMENA في عام 2012، نقلت الشركة مقرها الرئيسي إلى الأردن وبدأت في التوسع في بلدان جديدة. كما يتواجد حالياً في 19 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من بلاد الشام إلى طرف شبه الجزيرة العربية.