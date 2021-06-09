أكبر مسؤول صحي أميركي يوصي بتسريع التطعيمات قبل انتشار هذه السلالة!

يسعى مسؤولو الصحة في أميركا جاهدين لتلقيح المزيد من الأميركيين لمنع متغير "دلتا" لفيروس كورونا، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، من الانتشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال رئيس المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن السلالة المتغيرة "دلتا" أصبحت السلالة السائدة في المملكة المتحدة، حيث تمثل ما يقدر بنحو 60% من الحالات الجديدة. كما أنها الآن أكثر انتشاراً من سلالة "ألفا"، التي كانت تسمى سابقاً سلالة B.1.1.7، والتي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، كما يبلغ انتقال العدوى ذروته في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً.

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وأضاف فاوتشي أن متغير دلتا في الولايات المتحدة يمثل أكثر من 6% من الحالات التي تمكن العلماء من تتبعها. ومن المحتمل أن يكون الرقم الفعلي أعلى، حيث تقوم الولايات المتحدة بتسجيل التسلسل الجيني في جزء صغير من الحالات، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".

وأكد أنه في المملكة المتحدة، يظهر متغير دلتا بسرعة باعتباره البديل المهيمن، حيث يحل محل ألفا، "ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك في الولايات المتحدة".

فيما وضع الرئيس جو بايدن هدفاً يتمثل في إعطاء لقاح واحد على الأقل لـ 70% من جميع البالغين في الولايات المتحدة بحلول الرابع من يوليو، وهي فترة طويلة إلى حد ما مع بقاء أقل من أربعة أسابيع، وقد تلقى بالفعل 63.7% من السكان البالغين الجرعة الأولى، وفقاً للبيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. كما تم تطعيم ما يقرب من 53% من البالغين في الولايات المتحدة بشكل كامل.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إنه تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في أكتوبر، وانتشر في 62 دولة على الأقل.

وقالت منظمة الصحة العالمية عن سلالة دلتا الأسبوع الماضي: "نواصل ملاحظة زيادة انتقال العدوى بشكل ملحوظ وعدد متزايد من البلدان التي أبلغت عن تفشي المرض المرتبط بهذا النوع"، مشيرة إلى أن إجراء مزيد من الدراسة كان ذا أولوية قصوى.

وقال فاوتشي أيضاً إن متغير دلتا أكثر عدوى، وقد يكون مرتبطاً بمخاطر أعلى لدخول المستشفى من سلالة كوفيد-19 الأصلية.

كما تشير الدراسات أيضاً إلى أن جرعتين من لقاح فايزر، أو أسترازينيكا فعالة ضد سلالة دلتا، حيث أظهرت جرعتان من لقاح فايزر فعاليتهما بنسبة 88% ضد المتغير، بينما أظهرت جرعتان من لقاح أسترازينيكا فعاليتهما بنسبة 60% ضد السلالة، وفقاً لبيانات المعاهد الوطنية للصحة.