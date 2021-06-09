رئيس معادن للذهب للعربية: إنشاء منجمي منصورة ومسرة في مايو 2022

قال رئيس معادن للذهب ومعادن الأساس المكلف، أمين الغامدي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن شركة معادن للذهب، تمضي بخطوات ثابتة في تعدين الذهب واستدامة الإنتاج، ومنجما منصورة ومسرة هو الأكبر في صناعة الذهب بالسعودية، ومن بين أكبر 6 مناجم قيد التشغيل.

وأضاف الغامدي، أن التاريخ المحدد لإنشاء المنجمين في مايو 2022 وتكلفة البناء 3.3 مليار ريال بخلاف عمليات التشغيل، وبداية الاستعداد لعمليات التشغيل بدأت منتصف العام الماضي.

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وأوضح أن ذلك عبر توفير الإمدادات وترسية المناقصة على شركة عالمية خلال الشهر الحالي، بهدف استخدام الخبرات الموجودة لديها والحفاظ على السلامة والبيئة.

وقال إن حجم الاستثمار في المنجمين ضعف تكلفة البناء البالغة 3.3 مليار ريال، ويعتمد حجم الاستثمار على نطاق العمل والعمر الافتراضي

وأضاف أمين الغامدي، أن منجمي منصورة ومسرة يمثلان نحو 40% من إنتاج الذهب بالشركة، ويمثلان نسبة 25% من هدف الشركة المستقبلي وهو مليون أونصة.

وأوضح أن أهداف "معادن للذهب" هي الاستدامة وتنويع مصادر الدخل وتبلغ نسبة المحتوى المحلي بالشركة 74% بين مقاولين وسلسلة إمدادات محلية وكفاءات محلية، مع توفير برامج تدريب للمقاولين والموردين المحليين.

وقعت شركة "معادن" مؤخرا عقدًا مع أحد أكبر التحالفات العالمية المتخصصة في التعدين؛ لتطوير وتنقيب وإنتاج 250 ألف أونصة سنويا من الذهب في منجم منصورة ومنجم مسرة، وهما أضخم منجمين ذهب في ‫السعودية.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ضمن مراحل استكمال تطوير وتنفيذ منجمي ومصنع منصورة ومسرة أكبر مناجم الذهب في السعودية.

وكانت "معادن" قد أعلنت في تموز/يوليو 2019 عن توقيع "معادن للذهب ومعادن الأساس" التابعة لها عقد ترسية لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب بقيمة بلغت 2272.5 مليون ريال، ويستهدف المشروع إنتاج 250 ألف أونصة ذهب سنوياً، واكتشفت "معادن" المنجمين ضمن برنامجها المسرع للاستكشاف التعديني.