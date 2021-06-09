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زيادة الطلب على الألماس يرفع أسعاره 10%

الألماس
الألماس
اقتصاد

زيادة الطلب على الألماس يرفع أسعاره 10%

663 مليون دولار مبيعات De Beers من الألماس في يناير الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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مع اقتراب مزادDe Beers للألماس هذا الأسبوع، يزداد الطلب على الألماس الذي يزين خواتم الخطوبة والزواج.

بعض الأحجار ارتفعت أسعارها بـ 10% منذ المزاد الأخير في يناير الماضي، بعد توقف الصناعة قبل تسعة أشهر بسبب الوباء.

وتم تداول بعض هذه الأحجار بنسبة 10٪ إضافية، حيث قام المشترون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى De Beers ببيعها إلى المتداولين والمصنعين الآخرين.

وهناك عدة أسباب وراء الزيادة ، منها ازدياد الطلب من تجار التجزئة في أميركا والصين لمواكبة المبيعات القوية خلال عطلات عيد الشكر والعام الصيني الجديد، واستمر منذ ذلك الحين.

في حين أن المعروض من الماس الخام محدود من De Beers ومنافستهاAlrosa . وتمكنت الشركتان من بيع مليارات الدولارات من المخزون الذي تم جمعه العام الماضي. وبلغت مبيعات De Beers 663 مليون دولار في يناير و 380 مليون دولار الشهر الماضي.

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