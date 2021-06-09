أكد مالك Regal Cinemas التابعة لـ Cineworld الأميركية وسلسلة السينما البريطانية Odeon حدوث عودة قوية للجماهير في بريطانيا مع إعادة فتح دور السينما في 17 مايو.

وتصدرت شباك التذاكر، الفيلم العائلي Peter Rabbit 2 The Runaway. بمبيعات بلغت 6.4 مليون دولار، في أول عطلة أسبوعية تلت إعادة الافتتاح.

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أما في الولايات المتحدة ، استأنفت أكثر من 97% من دور ريجال التابعة لسيني ورلد أعمالها عبر 500 موقع إضافة إلى افتتاح 167 دار سينما جديدة حول العالم.

الجدير ذكره أن أسهم سلسلة السينما البريطانية Odeon ارتفعت بنحو 93% منذ بداية العام الحالي. وتتوقع سيني ورلد عودة الإقبال على السينما إلى 90% من مستويات ما قبل كوفيد بحلول نهاية العام الحالي، و95% بحلول 2023.

أما خلال عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى أو Memorial Day التي استمرت أربعة أيام، سجلت دور السينما في أميركا نحو 100 مليون دولار من مبيعات التذاكر، وهو أفضل أداء منذ بداية الوباء، في مارس 2020.

ولكنه لايزال أقل من نصف مبيعات عطلة نهاية الأسبوع نفسها من عام 2019 التي حققت مبيعات بـ 232 مليون دولار. وكانت أسهم سيني ورلد قد ارتفعت بنحو 42% منذ بداية2021 , وسط تقييمات عدة للمحللين منها , 3 تقييمات للشراء ، تصنيفين بالاحتفاظ ، وتصنيفين بيع.

وخلال عطلة Memorial Day حقق فيلم باراماونت A Quiet Place Part II 57 مليون دولار.

وكان سهم باراماونت قد ارتفع بـ 27% منذ بداية العام مع تقييمين للشراء، و 7 بالاحتفاظ ، ولا تقييمات بيع وتقوم العديد من الاستوديوهات بإطلاق خطط هجينة، تشمل السينما وقنوات البث عبر الإنترنت، حيث قامت شركة والت ديزني بإطلاق فيلمها الأحدث "Cruella" لمشتركي Disney + مقابل 30 دولارًا.

وقالت ديزني إن الفيلم حقق نحو 65 مليون دولار ، عالمياً. ولم تذكر ديزني حجم مبيعات الفيلم على منصة البث الخاصة بالشركة.

ولكن مع حرب المحتوى التي تشنها شركات البث عبر الإنترنت مثل اندماج DISCOVERY وWARNERMEDIA وشراء أمازون لاستوديو جيمس بوند MGM، هل تجذب الشاشة الفضية المشاهدين، أم للشاشة الكبيرة والفشار والناتشوز نكهة أخرى؟