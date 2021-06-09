"ADQ" تعرض إنشاء مجموعة ضيافة كبرى عبر الدمج

قدم صندوق الثروة السيادي الإماراتي، أبو ظبي القابضة ADQ، عرضاً لإنشاء شركة ضيافة تضم أصولا بقيمة 5.4 مليار دولار عبر دمج استراتيجي، لمجموعتين محليتين للضيافة، وكجزء من محاولة لتشكيل كيان أكبر يدعم خطط التنويع طويلة الأجل للإمارة.

واقترحت "القابضة"، دمج شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وهي إحدى شركات القابضة ADQ، بحسب بيان صدر يوم الأربعاء. وقفزت أسهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 15% يوم الأربعاء وهو الحد الأقصى المسموح في سوق أبوظبي، لتصل لأعلى مستوياتها منذ 2010، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وقالت ADQ إن الصفقة المقترحة "ستخلق واحدة من أكبر مراكز الضيافة والفعاليات وخدمات المطاعم في المنطقة" وستساعد في جذب المزيد من السياحة وسفر الأعمال إلى الإمارة.

عملاق جديد

من المقرر أن تمتلك المجموعة المدمجة أصولاً تقارب 5.4 مليار دولار وفقاً لبيانات الشركتين حتى نهاية ديسمبر الماضي، بما في ذلك محفظة من 28 فندقاً مملوكاً ومُداراً، و3 مراكز معارض كبيرة في أبوظبي والعين ولندن، بالإضافة إلى شركات تجهيز الطعام ومنافذ الأطعمة والمشروبات.

كما سيمثل الدمج قدرة أفضل على إدارة التكاليف وهيكل أضخم للإيرادات يتيح فرصاً أوسع للنمو، إلى جانب هيكل رأس مال أقوى وأكثر كفاءة.

وستقوم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بإصدار أداة قابلة للتحويل لصالح ADQ، والتي من شأنها تحويلها إلى 1،221،374،045 سهماً عادياً في رأس مال شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عند إقفال الصفقة. فيما يبلغ معامل التحويل 3.93 درهم لكل سهم.

ويعني العرض أن قيمة حقوق الملكية تبلغ حوالي 3.93 مليار درهم لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق. وبعد الانتهاء من المشروع، ستمتلك ADQ حوالي 54.98% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.