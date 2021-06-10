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المركزي الأوروبي يغض الطرف عن التضخم.. ويتخذ هذا القرار!

اقتصاد أوروبا

المركزي الأوروبي يغض الطرف عن التضخم.. ويتخذ هذا القرار!

قرر تثبيت الفائدة والإبقاء على برنامج شراء السندات

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دبي - العربية.نت

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قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حيث يبحث اللاعبون في السوق عن أدلة حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع قريباً التحفيز الهائل في حقبة الوباء، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعقب البنك المركزي الأوروبي في بيان: "يتوقع مجلس الإدارة أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية أو عند مستويات أدنى، حتى رؤية توقعات التضخم تتقارب بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2% ضمن أفق توقعه، وكان هذا التقارب مستمراً ينعكس في ديناميكيات التضخم الأساسية".

وأظهرت البيانات الأخيرة تجاوزاً في معدلات التضخم لمنطقة اليورو، إلى أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يقترب من 2%. وكان البنك المركزي الأوروبي قد قال سابقاً إنه يتوقع ارتفاع الأسعار في عام 2021، ولكن بشكل مؤقت.

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ويبقى القرار الأخير سؤال اللاعبين في السوق دون إجابة والخاص بالمدة التي سيواصل فيها البنك المركزي حافزه النقدي الهائل. حيث التزم المركزي الأوربي بشراء 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) من السندات حتى مارس 2022 كجزء من برنامج شراء الطوارئ الوبائي.

واستقر اليورو عند 1.21 دولار مقابل الدولار بعد إعلان القرار الخميس. كما من المقرر أن تتحدث كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في الساعة 1.30 بعد الظهر بتوقيت المملكة المتحدة.

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