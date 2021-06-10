رئيس مُدد السعودية للعربية: المنصة عالجت أوامر صرف بأكثر من 1.2 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة مُدد الأعمال السعودية، وائل معيجل الرومي إن المنصة منذ إطلاقها وحتى الآن عالجت أوامر صرف بأكثر من مليار و200 مليون ريال ، خلال الفترة البسيطة التي أطلقت فيها المنصة.

وتم إطلاق مُدد كمنصة تقنية مالية بشراكة فعالة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و شركة تكامل القابضة و بإشراف من وزارة الموارد البشرية و دعم من البنك المركزي السعودي.

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وتهدف المنصة للسّير بالمنشآت نحو تحول رقمي يحسّن ويطور من العمليات الإدارية و المالية المختصّة في دفع معالجة وحماية الأجور.

تحرص على تنفيذ كافّة الإجراءات اللازمة بوقت قياسي وبأساليب احترافية، لكي نضمن حقوق كل من صاحب العمل و العامل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن خطوات إطلاق توثيق عقود الموظفين عبر منصة مُدَد الإلكترونية، الخاصة بأصحاب المنشآت والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تحسين العلاقات التعاقدية بين الموظف ورب العمل.

وأضاف الرومي في حديثه للعربية أن برنامج حماية الأجور أطلقته وزارة الموارد البشرية في 2018، ليلزم منشآت القطاع الخاص برفع الرواتب العاملين للتأكد من عمليات صرف أجور العاملين وأن الراتب وصل في الوقت والمبلغ المتفق عليه.

وأوضح أنه تم إطلاق النسخة الجديدة من برنامج حماية الأجور وتوثيق العقود على منصة مدد بخصائص جديدة تحديدا فيما يتعلق بحماية الأجور، ورفع الشفافية ومشاركة الموظف لإبداء رأيه في العقد سواء بالقبول أو بالرفض.

وأشار إلى أن البرنامج يلزم المنشآت بأن تتم الحوالات عبر النظام البنكي ويسهم ذلك في تقليل الاحتيال ومكافحة التستر.