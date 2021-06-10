مشغل طائرات خاصة في دبي يتفاوض للاندماج مع SPAC

تجري شركة فيستا Vista Global Holding، وهي شركة طيران خاصة تتنافس مع شركة الملياردير وارن بافيت، نيتجيتس NetJets، محادثات للاكتتاب العام من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر، إن الصفقة قد تقدر قيمة فيستا بأكثر من 10 مليارات دولار متضمنة الديون، فيما قال أحد المصادر إن الشركة توقعت أرباحاً في 2021 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 450 مليون دولار. ولم يتم الانتهاء من شروط الصفقة المحتملة.

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ويرأس مجلس إدارة فيستا، والمالك للأغلبية، الملياردير السويسري توماس فلور، الذي بدأ في عام 2004 بثلاث طائرات فقط، وتمتلك حالياً أسطولاً من أكثر من 70 طائرة مزينة بعلامة الشركة المميزة باللون الفضي والأحمر، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وافقت فيستا ومقرها دبي في عام 2019 على شراء منافستها الأميركية JetSmarter في صفقة منحت كليرلاك كابيتال، وجيفريز فايننشال، حصصاً في الشركة المندمجة. كما استحوذت على XOJET في 2018 وRed Wing Aviation في 2020 وApollo Jets في مارس لإضافة عملاء وخدمات جديدة.

يأتي ذلك، بعدما استثمرت Rhone Capital في شركة فيستا نحو 2.5 مليار دولار في عام 2017، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قالت فيستا في أبريل إنها استلمت أول طائرتين من طراز Global 7500، والتي وصفتها بأنها أكبر وأطول نفاثة لرجال الأعمال من حيث المدى. كما طلبت عشر طائرات من طراز تشالنجر 350 من شركة بومباردييه وسط "طلب متزايد وعاجل" من المسافرين من المديرين التنفيذيين.

كما دخلت الشركة في شراكة مع رياضيين من بينهم لاعب الجولف فيل ميكلسون وسائقو الفورمولا 1 تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز لجذب العملاء المتميزين.

تراهن شركات الاستثمار ذات الأسماء الكبيرة أيضاً على طفرة في السفر الخاص، حيث تضافرت جهود شركة بلاكستون غروب، وغلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، في فبراير لشراء شركة سيغنتشر أفياشن Signature Aviation Plc مقابل 4.7 مليار دولار، منهياً بذلك حرب مزايدة على أكبر مشغل لقواعد الطائرات الخاصة في العالم.