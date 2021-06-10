هل يوفر لقاح كورونا حماية إضافية للمتعافين من الفيروس؟

قدمت عيادات "كليفلاند" دراسة حديثة حول جدوى تطعيم المتعافين من فيروس كورونا، في ظل أزمة نقص اللقاحات التي تعاني منها معظم دول العالم حالياً، والتي أظهرت نتيجة مفاجئة قد تساعد بقوة في عمليات التخطيط للتطعيم.

وقسمت كليفلاند كلينيك الأشخاص الخاضعين للدراسة إلى فريقين بين المصابين سابقاً بالفيروس والذين لم يصابوا بعد، لقياس مدى فعالية لقاح كوفيد-19.

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وتوصلت الدراسة إلى أن أي شخص ثبتت إصابته سابقاً بعدوى SARS-CoV-2، أو فيروس كورونا، لم يحصل على فوائد إضافية من اللقاح، مما يشير إلى ضرورة إعطاء الأولوية في التطعيم للأشخاص الذين لم يصابوا بالعدوى.

وقالت الدراسة إن هذا البحث يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية حماية الجهاز المناعي للجسم، بمجرد تأكيد الإصابة بعدوى كوفيد-19.

وخلال الدراسة التي أجريت على 52238 شخصاً في كليفلاند كلينك "لم تتم ملاحظة أي حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في المشاركين المصابين سابقاً والذين لم يتم تطعيمهم"، وفقاً لما ذكرته شبكة "FOX8".

يأتي ذلك، فيما لا تزال العيادة توصي بأن أي شخص لديه إمكانية الحصول على اللقاح يجب أن يتلقى التطعيم.