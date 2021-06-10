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"بي إن" القطرية تدفع 600 مليون دولار لحقوق بث دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
شركات

"بي إن" القطرية تدفع 600 مليون دولار لحقوق بث دوري أبطال أوروبا

مصادر: حقوق البث لـ 3 سنوات

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دبي - العربية.نت

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احتفظت مجموعة قنوات بي إن سبورت BeIN Media Group بالحقوق الحصرية لبث بطولة دوري أبطال أوروبا UEFA Champions League عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صفقة مخفضة الثمن.

وجددت شركة BeIN القطرية عقداً يسمح لها ببث مباشر وحصري للبطولة الأوروبية الأغلى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما ذكرت في بيان يوم الخميس، مؤكدة تقريرا سابقا لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت".

ودفعت BeIN حوالي 600 مليون دولار مقابل الحقوق الحصرية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، وقال إنه أقل بنسبة 25% تقريباً مما أنفقته للحصول على هذه الحقوق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأوروبية في الدورة الماضية.

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وحتى على المستوى المخفض، لا تزال الصفقة مع BeIN واحدة من أكبر عقود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي حقق إيرادات بلغت 3 مليارات يورو (3.7 مليار دولار) في موسم 2019/2020، أكثر من 85% منها من حقوق البث.

وتتضمن باقة BeIN أيضاً حقوق بث الدوري الأوروبي، وللمرة الأولى، دوري أبطال أوروبا للسيدات.

أصبحت BeIN أكثر انتقائية فيما يتعلق بحقوق البث لكرة القدم التي هي على استعداد لدفع ثمنها.

وبينما احتفظت BeIN مؤخراً بحقوق حصرية للدوري الممتاز في المملكة المتحدة، فقد أسقطت حزماً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي والدوري الألماني، مشيرة إلى قضايا القرصنة.

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