"موديرنا" تطلب ترخيص استخدام لقاح كورونا للفئات بين 12 و17 عاما

طلبت شركة موديرنا من إدارة الغذاء والدواء الأميركية منحها ترخيصا للاستخدام الطارئ للمراهقين من سن 12 إلى 17 عامًا.

وقالت موديرنا إنها طلبت من إدارة الغذاء والدواء توسيع الاستخدام الطارئ للقاح Covid-19 للمراهقين.

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إذا تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء، فمن المحتمل أن توسع بشكل كبير عدد الجرعات المتاحة لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية قبل العام الدراسي المقبل.

تم السماح لشركة Pfizer والشريك الألماني BioNTech الشهر الماضي باستخدام لقاحهما للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

قالت شركة Moderna في 25 مايو الماضي إن لقاح كورونا كان فعالاً بنسبة 100٪ في دراسة أجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا ، مما يجعلها اللقاح الثاني الذي أثبت فاعلية عالية في الفئات العمرية الأصغر.

لقاح موديرنا المكون من جرعتين، والذي يفصل بينهما أربعة أسابيع، مصرح به بالفعل للبالغين.