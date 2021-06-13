بيتكوين تثير جدلاً حول مشروعياتها.. وهكذا ينظر لها في كل دولة!

ظهرت العملة الرقمية بيتكوين، والتي تسمح بالتداول من نظير إلى نظير لأول مرة في عام 2009، إيذانا بعصر جديد من العملات المشفرة، بينما لا تزال السلطات الضريبية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تناقش أفضل الممارسات، هناك سؤال وثيق الصلة - هل بيتكوين قانوني أم غير قانوني؟ والجواب - يعتمد على موقع ونشاط المستخدم.

فلا يتم إصدار عملات بيتكوين أو اعتمادها أو تنظيمها من قبل أي بنك مركزي. بدلاً من ذلك، يتم إنشاؤها من خلال عملية عبر أجهزة الكمبيوتر تُعرف باسم التعدين.

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وبالإضافة إلى كونها عملة مشفرة لا علاقة لها بأي حكومة، فإن بيتكوين هو نظام دفع من نظير إلى نظير لأنه غير موجود في شكل مادي، وهو ما يوفر طريقة ملائمة لإجراء المعاملات عبر الحدود بدون رسوم على سعر الصرف. كما يسمح للمستخدمين بالبقاء مجهولين.

أكبر الداعمين لـ"بيتكوين"

يمكن استخدام بيتكوين بشكل مجهول لإجراء المعاملات بين أي أصحاب حسابات، في أي مكان وزمان في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها جذابة للمجرمين والمنظمات الإرهابية. وقد يستخدمون بيتكوين لشراء أو بيع سلع غير قانونية مثل المخدرات أو الأسلحة.

ومع ذلك، فقد تغير هذا الاتجاه مؤخراً، حيث ابتعد المجرمون عن بيتكوين خوفاً من تعقبهم.

ولم تحدد معظم البلدان بوضوح شرعية بيتكوين، وتفضل بدلاً من ذلك اتباع نهج الانتظار والترقب. وافقت بعض الدول بشكل غير مباشر على الاستخدام القانوني لعملة بيتكوين من خلال فرض بعض الرقابة التنظيمية. ومع ذلك، اعتباراً من يونيو 2021، أصبحت السلفادور هي الدولة الوحيدة التي تعترف بعملة بيتكوين كعملة قانونية.

الولايات المتحدة

اتخذت الولايات المتحدة موقفاً إيجابياً بشكل عام تجاه بيتكوين على الرغم من أن العديد من الوكالات الحكومية تعمل على منع أو تقليل استخدام بيتكوين في المعاملات غير القانونية. حيث ترحب الشركات البارزة مثل Dish Network، ومايكروسوفت، وSubway وأوفرستوك، بالدفع بعملة بيتكوين. كما شقت العملة المشفرة طريقها أيضاً إلى أسواق المشتقات الأميركية - مما زاد من شرعيتها.

وتقوم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية بإصدار توجيهات بشأن بيتكوين منذ عام 2013. وقد حددت وزارة الخزانة عملة بيتكوين ليس كعملة، ولكن كشركة خدمات مالية (MSB). وهذا يضعها تحت قانون السرية المصرفية، والذي يتطلب من شركات المبادلات ومعالجات الدفع الالتزام بمسؤوليات معينة مثل الإبلاغ والتسجيل وحفظ السجلات.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف بيتكوين كممتلكات للأغراض الضريبية من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).

كندا

مثل جارتها الجنوبية، الولايات المتحدة، تحافظ كندا بشكل عام على موقف صديق للبيتكوين مع ضمان عدم استخدام العملة المشفرة في غسيل الأموال. يُنظر إلى بيتكوين كسلعة من قبل وكالة الإيرادات الكندية (CRA).

وهذا يعني أن معاملات بيتكوين تعتبر معاملات مقايضة، والدخل الناتج يعتبر دخلاً تجارياً. وتعتمد الضرائب أيضاً على ما إذا كان الفرد لديه نشاط بيع أو شراء أو يهتم فقط بالاستثمار.

كما تعتبر كندا أن بورصات بيتكوين هي أعمال خدمات مالية. وهذا يضعهم تحت إشراف قوانين مكافحة غسيل الأموال. حيث تحتاج بورصات بيتكوين إلى التسجيل في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC)، والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، والالتزام بخطط الامتثال، وحتى الاحتفاظ بسجلات معينة. وبالإضافة إلى ذلك، حظرت بعض البنوك الكندية الكبرى استخدام حساباتها. بطاقات الائتمان أو الخصم لمعاملات بيتكوين.

أستراليا

على غرار كندا، تعتبر أستراليا أن عملة بيتكوين ليست أموالاً ولا عملة أجنبية، حيث يحكمها مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) كأصل لأغراض ضريبة أرباح رأس المال.

الاتحاد الأوروبي

في 22 أكتوبر 2015، قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأن بيع وشراء العملات الرقمية يعتبر توريداً للخدمات وأن هذا معفى من ضريبة القيمة المضافة (VAT) في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، طورت بعض دول الاتحاد الأوروبي الفردية أيضاً مواقف بيتكوين الخاصة بها.

في فنلندا، منح المجلس المركزي للضرائب (CBT) بيتكوين حالة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة من خلال تصنيفها كخدمة مالية. حيث يتم التعامل مع بيتكوين كسلعة في فنلندا وليس كعملة.

كما قام قسم تمويل الخدمة العامة الفيدرالية في بلجيكا بإعفاء عملة بيتكوين من ضريبة القيمة المضافة. وفي قبرص، لا يتم التحكم في عملات بيتكوين أو تنظيمها أيضاً.

يأتي ذلك، فيما تتمتع هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة بموقف مؤيد لعملة بيتكوين وتريد أن تكون البيئة التنظيمية داعمة للعملة الرقمية. تخضع بيتكوين للوائح ضريبية معينة في المملكة المتحدة.

كما قامت وكالة الإيرادات الوطنية (NRA) في بلغاريا بتضمين عملات بيتكوين بموجب قوانين الضرائب الحالية. فيما تعد ألمانيا منفتحة على بيتكوين، حيث تعتبر قانونية ولكنها تخضع للضرائب بشكل مختلف اعتماداً على ما إذا كانت السلطات تتعامل مع البورصات أو عمال المناجم أو الشركات أو المستخدمين.

السلفادور

السلفادور هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بعملة بيتكوين كعملة قانونية. في يونيو 2021، وافق الكونغرس على اقتراح من الرئيس نيب بوكيلي لاعتماد بيتكوين رسمياً كشكل من أشكال الدفع.

دول ترفض بيتكوين

في حين أن عملة بيتكوين مرحب بها في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أن عدداً قليلاً من البلدان حذرة بسبب تقلبها وطبيعتها اللامركزية والتهديد المتصور للأنظمة النقدية الحالية وعلاقاتها بالأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

حيث حظرت بعض الدول العملة الرقمية تماماً، بينما حاولت دول أخرى قطع أي دعم من النظام المصرفي والمالي الضروري لتداولها واستخدامها.

الصين

بيتكوين محظور بشكل أساسي في الصين. حيث يُحظر على جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مثل معالجات الدفع التعامل أو التعامل في بيتكوين. كما تم حظر عمليات تبادل العملات المشفرة. وقد اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد عمال المناجم.

روسيا

لا تخضع بيتكوين للتنظيم في روسيا، على الرغم من أن استخدامها كوسيلة للدفع مقابل السلع أو الخدمات غير قانوني.

فيتنام

من جانبها تؤكد حكومة فيتنام وبنك الدولة أن بيتكوين ليست طريقة دفع مشروعة، على الرغم من أنها غير منظمة كاستثمار.

بوليفيا وكولومبيا والإكوادور

حظر البنك المركزي البوليفي، استخدام بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. حيث لا تسمح كولومبيا باستخدام بيتكوين أو الاستثمار فيها. كما تم حظر عملات بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الإكوادور بأغلبية أصوات الجمعية الوطنية في عام 2018.