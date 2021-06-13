خاص.. رؤية سوفت بنك يخطط لاستثمار 100 مليون دولار في Unifonic السعودية

كشف راجيف ميسرا الرئيس التنفيذي لشركة SoftBank Investment Advisors التي تشرف على صندوق Vision Fund أنه يتم التخطيط لمزيد من صناديق الرؤية Vision Funds بمليارات الدولارات التي ستستثمر في الشركات الناشئة عالية التقنية حول العالم، خلال السنوات القادمة بما في ذلك في المملكة العربية السعودية.

بحسب لقاء صحافي سابق لراجيف ميسرا، فإن Vision fund "على أعتاب" أول استثمار للصندوق في شركة سعودية Messaging company، وهي شركة مراسلة، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل إلى أن تصدر الشركة نفسها الإعلان.

مادة اعلانية

وبحسب مصادر العربية، من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار إلى 100 مليون دولار.

وأضاف أنه قد يتم الإعلان عن صفقة خلال الأسبوع المقبل. وهذا أول استثمار لصندوق رؤية سوفت بنك في شركة سعودية ناشئة.

UniFonic مزود الاتصالات السحابية الإقليمي الأسرع نموًا في المنطقة تتواجد في السعودية والأردن والإمارات وباكستان جمعت منصة الاتصالات السحابية Unifonic ومقرها الرياض أكثر من 21 مليون دولار في الجولة الأولى بقيادة STV بمشاركة Riyadh Taqnia fund ورائد فنتشرز وآخرين عام 2018، كانت حينها أكبر جولة تمويل على الإطلاق تجمعها شركة سعودية ناشئة.

Unifonic مزود اتصالات سحابية الأسرع نموًا في المنطقة، تقدم خدمات رسائل نصية وصوتية وحلول إشراك العملاء من خلال برمجياتها الخاصة تأسست عام 2006 ومقرها الرياض، تقدم خدماتها لـ 5000 شركة ولديها أكثر من 5 مليارات رسالة يتم إرسالها سنويًا.

ولدى الشركة مكاتب إقليمية في السعودية والإمارات وباكستان والأردن، وجمعت أكثر من 21 مليون دولار عام 2018 في الجولة التمويلية الأولى بقيادة STV.

Unifonic تأسست من قبل شقيقين، أحمد وحسن حمدان، عام 2006، وهي عبارة عن منصة اتصالات سحابية تقدم خدمات رسائل نصية وصوتية مختلفة من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها.

يمكن للشركات بناء قدرات الصوت والمراسلة في أنظمتها وتطبيقاتها باستخدام واجهات برمجة تطبيقات Unifonic، وتقدم حلول إشراك العملاء لزيادة كفاءة دعم العملاء مع تقليل وقت التعامل مع الوكيل unifonic has المملكة العربية السعودية استحوذت على 43% من سوق الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر مايو، حيث جمعت تسع شركات ناشئة 46.6 مليون دولار معظمها من خلال 30.5 مليون دولار من تمويل السلسلة B من Sary.