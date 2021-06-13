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حمى "الميم" تصيب أسهماً جديدة.. هذه أبرزها

وول ستريت

حمى "الميم" تصيب أسهماً جديدة.. هذه أبرزها

تسجل ارتفاعات صاروخية بغض النظر عن أساسيات الشركة

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دبي - العربية.نت

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بعد ظاهرة أسهم GAMESTOP وAMC، التي سجلت ارتفاعات صاروخية نتيجة لاهتمام متداولين أفراد تبادلوا المعلومات على مواقع التواصل مثل REDDIT وتمكنوا من تكبيد صناديق تحوط كبرى الخسائر عبر شراء أسهم كانت تعتبر خاسرة، انضم عدد كبير من الأسهم إلى هذه الظاهرة التي باتت تعرف بـMEME STOCKS.

واتسعت دائرة الأسهم التي تشملها حمى الـ meme تتسع، فبعد AMC وGameStop، وهما أبرز سهمين ضمن هذه الفئة، تتحول الأنظار إلى أسهم جديدة تشهد زيادة قوية في أسعارها وفي أحجام التداول عليها بسبب الاهتمام بها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات على الإنترنت وليس بفضل أساسيات الشركة.

من بين هذه الأسهم شركة ContextLogic وهي المشغل لمتجر التجزئة عبر الإنترنت Wish.com الشركة مدرجة في بورصة ناسداك منذ ديسمبر الماضي.

ولا تزال خاسرة حيث تضاعفت خسائرها بالربع الأول من هذا العام إلى 128 مليون دولار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. ويتوقع المحللون أن تسجل الشركة أول أرباح لها في 2023.

وارتفع أداء سهمها على مدار الأسبوع الماضي، بأكثر من 20%، علما أن ارتفاعات السهم بلغت 45% منذ مطلع السنة لكنه متراجع 20% في 2020.

سهم MEME آخر هو سهم Clover Health، وهي شركة تعمل كشركة تأمين ضمن Medicare Advantage في الولايات المتحدة، تفاقمت خسائرها بالربع الأول من هذا العام إلى 48 مليون دولار على أساس سنوي.

فيما ارتفع سهم Clover Health، على مدار الأسبوع الماضي بنسبة 67%، لكنه يبقى متراجعا بنحو 11% منذ مطلع السنة، ومرتفعا 62% في 2020.

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