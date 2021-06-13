.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"فيسبوك" تتوسع في سياسة العمل من المنزل.. وتقترح هذه الخطة!

فيسبوك (فرانس برس)
فيسبوك
فيسبوك

"فيسبوك" تتوسع في سياسة العمل من المنزل.. وتقترح هذه الخطة!

لديها خطط لنظام عمل مختلط وإعدادات للعمل عن بعد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الأسبوع الماضي، عن تيسيرات كبيرة من جانب الشركة لموظفيها، حيث سيسمح لجميع الموظفين بدوام كامل بالعمل من المنزل إذا كان من الممكن إنجاز وظائفهم عن بُعد.

يأتي هذا كتغيير عن الخطط التي أعلنت عنها فيسبوك في مايو 2020، عندما قالت الشركة إنها ستسمح لبعض الموظفين، ولا سيما كبار الموظفين وذوي الخبرة، بطلب عمل دائم عن بُعد.

جاء كشف زوكربيرغ، خلال مذكرة للموظفين يعرض فيها خطط الشركة لنظام عمل مختلط وإعدادات للعمل عن بعد، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وارن بافيت يستثمر 500 مليون دولار في هذه الشركة! قصص اقتصادية وارن بافيت وارن بافيت يستثمر 500 مليون دولار في هذه الشركة!

وكتب: "لقد تعلمنا خلال العام الماضي أنه يمكن إنجاز العمل الجيد في أي مكان، وأنا أكثر تفاؤلاً بأن العمل عن بُعد على نطاق واسع ممكن، لا سيما مع استمرار تحسن وجود الفيديو عن بُعد والواقع الافتراضي".

وتتضمن الأدوار التي لا يمكن إجراؤها عن بُعد عادةً تلك التي تعمل على الأجهزة أو على إعدادات مركز بيانات فيسبوك.

وقال زوكربيرغ أيضاً إن فيسبوك سيبدأ في السماح للموظفين بطلب العمل عن بُعد عبر الحدود الدولية. وبعد يوم الثلاثاء المقبل، ستسمح الشركة للموظفين الأميركيين بطلب العمل عن بُعد في كندا وأولئك الموجودين في أوروبا لطلب العمل عن بُعد في المملكة المتحدة، حسب ما قال متحدث باسم فيسبوك. وفي يناير 2022، ستسمح الشركة للموظفين بالتنقل بشكل دائم بين سبع دول في أوروبا.

المتحدث أوضح أن فيسبوك، الذي يبلغ إجمالي قوته العاملة حوالي 60 ألف موظف، يخطط لإعادة فتح معظم مكاتبه في الولايات المتحدة بطاقة 50% بحلول أوائل سبتمبر، ومن المرجح أن يُعاد فتحه بالكامل في أكتوبر.

قال زوكربيرغ إن الموظفين الذين يرغبون في العمل في مكتب سيُطلب منهم الحضور نصف الوقت على الأقل. هذا لضمان بقاء المكتب نابضاً بالحياة، وأن الموظفين الذين يأتون إلى المكتب يستفيدون إلى أقصى حد من كونهم جزءاً من هذا المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن فيسبوك يخطط لتنظيم اجتماعات شخصية منتظمة للعاملين في المكاتب والعاملين عن بُعد "لدعم بناء العلاقات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية أخيراً. علاج لقصور عضلة القلب من الخلايا الجذعية
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد