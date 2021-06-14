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أغنى عائلة في العالم تبيع أسهما في شركة شهيرة بـ2.1 مليار دولار

عائلة والتون
أفراد من عائلة والتون
ثروات

أغنى عائلة في العالم تبيع أسهما في شركة شهيرة بـ2.1 مليار دولار

أبقت المبيعات حصة عائلة والتون أقل من 50% وسط عمليات إعادة شراء الأسهم

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دبي - العربية.نت

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باع أعضاء من عائلة والتون 16.7 مليون سهم في شركة وول مارت هذا العام وهم يحاولون الحفاظ على حصتهم في أكبر بائع تجزئة في العالم من التضخم وسط عمليات إعادة شراء أسهم الشركة.

وباع صندوق Walton Family Holdings Trust ما قيمته 430 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي مبيعاته إلى ما يقرب من 2.1 مليار دولار منذ الأول من يناير، وفقاً لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتم تقديم الإخطارات نيابة عن أفراد عائلة الجيل الثاني أليس وروب وجيم والتون.

وتمتلك العائلة حوالي نصف الأسهم المتداولة لمتاجر التجزئة من خلال صندوق والتون فاميلي هولدينغ تراست، وأداة الاستثمار الرئيسية، والتون إنتربرايزز.

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وكان الصندوق هو الوسيلة الرئيسية لمبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة. حيث قاموا بنقل 194 مليون سهم إليها في عام 2015 - والتي باعوها كلها تقريباً في وقت لاحق - ونقلوا 415 مليون سهم إضافي العام الماضي.

خطة إعادة الشراء

أعادت شركة وول مارت شراء 37.4 مليار دولار من الأسهم منذ أن بدأت برنامج إعادة الشراء في عام 2015، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وخلال ذلك الوقت، ارتفع السهم بنسبة 64%. وقد ساعد ذلك في رفع ثروة العائلة مجتمعة إلى 216 مليار دولار.

كما ساعدت عمليات إعادة الشراء على تقليص عدد أسهم وول مارت القائمة بنسبة 13%، مما يعني أن حصة عائلة والتون كانت ستتخطى نسبة الـ 50% من وول مارت إذا لم تقم ببيع الأسهم.

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