بلومبرغ: جهاز أبوظبي للاستثمار يعيد تقييم محفظته العقارية

قالت مصادر مطلعة إن جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA، أحد أكبر المستثمرين العقاريين في العالم، يدرس إجراء تغييرات على استراتيجيته العقارية بعد أن عانت بعض ممتلكاته الرئيسية خلال جائحة فيروس كورونا.

ويراجع صندوق الثروة السيادي أداء أصوله العقارية بعد ضعف في عدد من مراكز التسوق والمباني الإدارية في محفظته، بحسب المصادر التي قالت إن جهاز أبوظبي للاستثمار قد يفكر في تقليص تعرضه لبعض الاستثمارات المتعثرة.

مادة اعلانية

تحول جهاز أبوظبي للاستثمار في السنوات الأخيرة إلى زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة وتقليل الاعتماد على المديرين الخارجيين. وجمع الصندوق ما يقل قليلاً عن 700 مليار دولار من الأصول، وفقاً لتقديرات مزود البيانات Global SWF، وقال جهاز أبوظبي للاستثمار إن العقارات تمثل تقليدياً حوالي 5% إلى 10% من تلك المحفظة الإجمالية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال أحد الأشخاص إن جهاز أبوظبي للاستثمار سيظل لاعباً رئيسياً في مجال العقارات، إلا أنه قد يغير تركيزه على الصفقات المستقبلية ويزيد من التعرض لمناطق مثل المستودعات وخصائص علوم الحياة ومراكز التكنولوجيا والإسكان الميسور التكلفة.

الخصائص اللوجستية

وقال مصدر إن استثماراتها في المواقع اللوجستية في الصين من خلال شراكة مع شركة الاستثمار العقاري الصناعي Prologis، هي من بين تلك التي كان أداؤها جيداً خلال فترة الانكماش الاقتصادي. حيث راهن جهاز أبوظبي للاستثمار على سوق الإسكان الميسور في المملكة المتحدة في عام 2014 من خلال استثمار في شركة Fizzy Living Ltd.

ووفقاً للمصادر، فإن الصندوق يخصص المزيد من الموارد في استثمارات الأسهم الخاصة، والتي تفوقت في الأداء خلال الوباء. وأكدت المصادر أن المراجعة مستمرة، فيما لم يتخذ الجهاز أي قرارات نهائية بشأن التغييرات التي سيجريها.

البحث عن المواهب

ويواصل جهاز أبوظبي للاستثمار البحث عن خبرات داخلية جديدة، بما في ذلك رئيس عالمي للعقارات، بعد موجة من المغادرين في صفوف كبار المسؤولين. في العام الماضي، غادر توم أرنولد، المدير التنفيذي السابق لشركة سيربيروس كابيتال مانجمنت، بعد أكثر من عقد من العمل مع صندوق الثروة السيادي.

كما غادر باسكال دوهاميل، رئيس الاستثمارات العقارية الأوروبية، وأنتوني بيرتولدي، القائم بأعمال رئيس العقارات في آسيا، وجميعهم غادروا في النصف الثاني من عام 2020. وقد أدت قيود السفر إلى إبطاء جهود جهاز أبوظبي للاستثمار لتعيين بدائل لبعض الوظائف، وفقاً للمصادر.