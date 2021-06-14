تعرف على خطط "أبل" لساعاتها الجديدة.. قد تبهرك!

تعمل شركة أبل على طرازات ساعات أبل الجديدة والميزات الصحية، والتي تشمل العرض وترقيات السرعة، وإصدار رياضي جديد، وأجهزة استشعار لدرجة حرارة الجسم ونسبة السكر في الدم.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لتحديث خط الإنتاج هذا العام - مع نموذج يُحتمل أن يُطلق عليه اسم أبل واتش 7 أو "Apple Watch Series 7" عن طريق إضافة معالج أسرع واتصال لاسلكي محسّن وشاشة محدثة، وفقاً لمصادر على دراية بالخطط.

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كما تخطط الشركة في العام المقبل لتحديث ساعة أبل الرئيسية جنباً إلى جنب مع خليفة لـ Apple Watch SE ذات المستوى الأدنى وإصدار جديد يستهدف الرياضيين المحترفين.

وكانت شركة أبل تهدف في السابق إلى وضع مستشعر درجة حرارة الجسم في طراز هذا العام، ولكن من المرجح الآن أن يتم تضمينه في تحديث 2022. كما أنه من غير المرجح أن يكون جهاز استشعار السكر في الدم، الذي سيساعد مرضى السكر على مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم، جاهزاً للإطلاق التجاري لعدة سنوات أخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبالنسبة لطراز هذا العام، اختبرت أبل حدود عرض أرق وتقنية تصفيح جديدة تجعل الشاشة أقرب إلى الغطاء الأمامي. ومن المحتمل أن تكون الساعة الجديدة أكثر سمكاً بشكل عام، ولكن ليس بطريقة ملحوظة للمستخدم.