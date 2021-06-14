.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قمة السبع.. خطة الـ40 تريليون دولار لمواجهة نفوذ الصين

اقتصاد

قمة السبع.. خطة الـ40 تريليون دولار لمواجهة نفوذ الصين

الخطة تسعى لتخفيف الفجوة التمويلية لمشاريع البنية التحتية في الدول منخفضة الدخل

متابع الغاء المتابعة

دبي - مايا جريديني

نشر في: آخر تحديث:

تسعى مجموعة السبع لمواجهة نفوذ الصين المتزايد من خلال تقديم خطة للبنية التحتية في الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، أطلق عليها اسم Build Back Better World وباتت تعرف اختصاراً بـB3W.

ستعمل الخطة على تخفيف الفجوة التمويلية البالغة 40 تريليون دولار لمشاريع البنية التحتية في هذه الدول بحلول 2035. وتحاول هذه الخطة تبني ما تتهم الصين بأنها تتجاهله باستمرار، وهو التغير المناخي.

ستنسق خطة مجموعة السبع الجهود لجذب رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار في قطاعات المناخ والصحة والأمن الصحي والتكنولوجيا الرقمية والإنصاف والمساواة بين الجنسين، بطريقة تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ. كما ستستعين الخطة بالمؤسسات المالية الدولية لتعزيز تأثيرها التحفيزي، ورفع القدرة على توجيه رؤوس الأموال للاستثمار الفعال والمستدام في البنية التحتية.

اندلاع شرارة أكبر حرب اقتصادية معلنة بالتاريخ.. تخوضها 8 دول كبرى اقتصاد اقتصاد الصين اندلاع شرارة أكبر حرب اقتصادية معلنة بالتاريخ.. تخوضها 8 دول كبرى

هذا وسيتم إنشاء فريق عمل بين مجموعة السبع ودول أخرى لتنسيق الجهود، وقد أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تأمل في أن يقدم الفريق أول مشاريع للبنية التحتية في 2022.

وتهدف الخطة لمنافسة مبادرة "الحزام والطريق" التي طرحها الرئيس الصيني في 2013، والتي شملت حتى الآن 100 دولة. وبحسب Refinitiv بلغ عدد المشاريع 2600 مشروع بتكلفة 3 تريليونات و700 مليار دولار.

وكانت الصين قد أعلنت في يونيو 2020 أن 20% من المشاريع قد توقفت بسبب جائحة كورونا.

أعادت مجموعة السبع التزامها بهدف ضخ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة والنامية على مواجهة التغير المناخي، وهو الهدف الذي كان من المفترض أن يتحقق العام الماضي، لكن هذه التعهدات قوبلت بانتقادات واسعة، كونها تفتقر إلى التفاصيل التي يمكن أن تضمن تطبيقها على أرض الواقع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض! هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض!
محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع محطّات أنيقة على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع
الأكثر قراءة
ضبط مشترك ضبط مشترك "ذا فويس" المتهم بالشروع في القتل.. وحالة الضحية حرجة 
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
مصر تكشف أسرار شقة مصر تكشف أسرار شقة "الكنز" .. آثار وقطع فنية ومجوهرات بمليارات
شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان شريكة إريكسن باكية بعد نزولها إلى الملعب: مات كريستيان
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
السعودية: تغريم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال
قبل أن تذهب
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
هل تنجح قمة بايدن وبوتين في تذويب الجليد بين موسكو وواشنطن؟
اكتشف المزيد