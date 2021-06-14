ماسك يغرد: "تسلا" ستقبل بيتكوين ولكن بهذا الشرط!

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك أمس الأحد، إن الشركة ستستأنف معاملات بيتكوين بمجرد أن تؤكد أن هناك استخداماً معقولاً للطاقة النظيفة من قبل شركات التعدين.

وقال عبر تويتر: "عندما يكون هناك تأكيد للاستخدام المعقول (حوالي 50%) للطاقة النظيفة من قبل المعدنين مع الاتجاه المستقبلي الإيجابي، ستستأنف تسلا السماح بالتعامل ببيتكوين".

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This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions. — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

كان ماسك يرد على تعليقات Magda Wierzycka، الرئيسة التنفيذية لشركة إدارة الأصول الجنوب إفريقية Sygnia، التي قالت إن تغريدات ماسك حول بيتكوين كانت "تلاعباً بالسوق"، وكان من المفترض أن تثير تحقيقاً من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC.

وكشفت تسلا في ملف SEC في فبراير، أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين، وقالت إنها ستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة دفع لمنتجاتها.

مع ذلك، أوقفت شركة صناعة السيارات الكهربائية شراء السيارات باستخدام بيتكوين في منتصف شهر مايو بسبب مخاوف بشأن كيفية مساهمة تعدين العملة المشفرة، والتي تتطلب شبكة من أجهزة الكمبيوتر القوية، في تغير المناخ.

وقال ماسك في مايو: "نحن قلقون بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين ومعاملاته، وخاصة الفحم، الذي له أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر".

وشكك ماسك عبر تغريدته في مزاعم ويرزوكا حول التلاعب بالسوق، موضحاً: "باعت تسلا ما يقرب من 10% من مقتنيات بيتكوين" لتأكيد إمكانية تصفية العملة المشفرة بسهولة دون تحريك السوق"، على حد قوله.

وكشفت الشركة في بيان أرباحها، خلال الربع الأول، أنها باعت ما قيمته 272 مليون دولار من "الأصول الرقمية"، مما ساعدها على تقليل الخسائر التشغيلية بمقدار 101 مليون دولار.

وغالباً ما تؤدي تعليقات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملات المشفرة إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وقد كسبت العملة المشفرة ما يصل إلى 9.3% لتصل إلى 39372 دولارًا بعد ظهر يوم الأحد في نيويورك، وهو أعلى مستوى منذ 3 يونيو وأقل بقليل من 40 ألف دولار، المستوى الذي يعتبره بعض المراقبين أمرًا أساسيًا.

وانخفض سعر بيتكوين بنسبة 1٪ تقريبًا إلى 38881 دولارًا اعتبارًا من الساعة 7 من صباح اليوم الاثنين في هونغ كونغ.